https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/super-ligde-dev-karsilasmalarin-programi-belli-oldu-iste-derbi-tarihleri-1099326298.html
Süper Lig'de dev karşılaşmaların programı belli oldu: İşte derbi tarihleri
Süper Lig’de dev karşılaşmaların programı belli oldu: İşte derbi tarihleri
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7-16. hafta programını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 7-16. hafta maç takvimini paylaştı. Açıklamayla birlikte ligin ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri netleşti.8. haftada Galatasaray – Beşiktaş derbisiİlk büyük derbi, 8. haftada oynanacak.11. haftada iki kritik mücadele14. haftada dev randevu16. haftada Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşmasıİlk yarının son derbisi Trabzon’da oynanacak.
Süper Lig’de dev karşılaşmaların programı belli oldu: İşte derbi tarihleri

Abone ol
Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7-16. hafta programını duyurdu. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim’de, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım’da, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 1 Aralık’ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 7-16. hafta maç takvimini paylaştı. Açıklamayla birlikte ligin ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri netleşti.

8. haftada Galatasaray – Beşiktaş derbisi

İlk büyük derbi, 8. haftada oynanacak.
4 Ekim Cumartesi, 20.00
RAMS Park
Galatasaray – Beşiktaş

11. haftada iki kritik mücadele

1.
hafta hem İstanbul’da hem de İstanbul dışında önemli maçlara sahne olacak.
1 Kasım Cumartesi, 20.00 – RAMS Park: Galatasaray – Trabzonspor
2 Kasım Pazar, 20.00 – Tüpraş Stadyumu: Beşiktaş – Fenerbahçe

14. haftada dev randevu

1.
haftada sezonun en kritik derbilerinden biri oynanacak.
1 Aralık Pazartesi, 20.00
Chobani Stadyumu
Fenerbahçe – Galatasaray

16. haftada Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşması

İlk yarının son derbisi Trabzon’da oynanacak.
14 Aralık Pazar, 20.00
Papara Park
Trabzonspor – Beşiktaş
