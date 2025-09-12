Türkiye
Kızıl Gezegen'de büyük sürpriz: Mars'ta yaşamın kanıtı olabilecek kaya izleri bulundu
Kızıl Gezegen’de büyük sürpriz: Mars’ta yaşamın kanıtı olabilecek kaya izleri bulundu
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta 'leopar kayaları' olarak adlandırılan sıra dışı kaya oluşumları keşfetti. Bilim insanları, bu kayaların mikrobiyal süreçlere işaret edebileceğini belirtiyor.
NASA’nın Perseverance rover aracı, Mars’ın eski nehir yataklarından birinde bulunan çamurtaşları üzerinde gizemli desenler keşfetti. “Leopar lekeleri” ve “gelincik tohumları” olarak adlandırılan bu izlerin, biyolojik ya da kimyasal süreçlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.Bilim insanları ne diyor?Imperial College London’dan Prof. Sanjeev Gupta, “Daha önce böylesine güçlü bir işaret görmedik. Eğer bu oluşumları Dünya’da görseydik, mikrobiyal süreçlerle açıklardık” dedi. Gupta, bunun yaşamın kanıtı anlamına gelmediğini ancak araştırmalar için çok önemli bir yol açtığını vurguladı.Stony Brook Üniversitesi’nden Dr. Joel Hurowitz ise, kayalarda organik maddeyle reaksiyona girmiş mineraller bulunduğunu belirterek, “Bu, bugüne kadarki en ikna edici biyolojik imza olabilir” ifadelerini kullandı.Şüpheler ve sınırlamalarBilim insanları hâlâ bulgunun kesin doğasını tartışıyor. Bu minerallerin gerçekten mikrobiyal yaşamın ürünü mü yoksa sıradan jeolojik süreçlerin sonucu mu olduğunu anlamak için örneklerin Dünya’ya getirilmesi gerekiyor. Ancak ABD’nin 2026 bütçesinde örnek geri dönüş misyonlarının kesilmesi, kesin sonuç için belirsizlik yaratıyor.Mars araştırmalarında yeni sayfa1997’den bu yana Mars’ta görev yapan robotlar çoğunlukla su izlerine dair keşifler yapmıştı. Bu son bulgu ise, Mars’ta hayatın varlığına dair en somut işaretlerden biri olarak tarihe geçebilir.
13:39 12.09.2025
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’ta 'leopar kayaları' olarak adlandırılan sıra dışı kaya oluşumları keşfetti. Bilim insanları, bu kayaların mikrobiyal süreçlere işaret edebileceğini belirtiyor. Bu bulgu, Kızıl Gezegen’de yaşamın varlığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak değerlendiriliyor.
NASA’nın Perseverance rover aracı, Mars’ın eski nehir yataklarından birinde bulunan çamurtaşları üzerinde gizemli desenler keşfetti. “Leopar lekeleri” ve “gelincik tohumları” olarak adlandırılan bu izlerin, biyolojik ya da kimyasal süreçlerden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları ne diyor?

Imperial College London’dan Prof. Sanjeev Gupta, “Daha önce böylesine güçlü bir işaret görmedik. Eğer bu oluşumları Dünya’da görseydik, mikrobiyal süreçlerle açıklardık” dedi. Gupta, bunun yaşamın kanıtı anlamına gelmediğini ancak araştırmalar için çok önemli bir yol açtığını vurguladı.
Stony Brook Üniversitesi’nden Dr. Joel Hurowitz ise, kayalarda organik maddeyle reaksiyona girmiş mineraller bulunduğunu belirterek, “Bu, bugüne kadarki en ikna edici biyolojik imza olabilir” ifadelerini kullandı.

Şüpheler ve sınırlamalar

Bilim insanları hâlâ bulgunun kesin doğasını tartışıyor. Bu minerallerin gerçekten mikrobiyal yaşamın ürünü mü yoksa sıradan jeolojik süreçlerin sonucu mu olduğunu anlamak için örneklerin Dünya’ya getirilmesi gerekiyor. Ancak ABD’nin 2026 bütçesinde örnek geri dönüş misyonlarının kesilmesi, kesin sonuç için belirsizlik yaratıyor.

Mars araştırmalarında yeni sayfa

1997’den bu yana Mars’ta görev yapan robotlar çoğunlukla su izlerine dair keşifler yapmıştı. Bu son bulgu ise, Mars’ta hayatın varlığına dair en somut işaretlerden biri olarak tarihe geçebilir.
