South Park’a Charlie Kirk suçlaması: O bölüm iptal edildi

Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından aynı gün tekrar yayınlanması planlanan South Park'ın 27'nci sezon tekrarında yer alan 'Got a Nut' bölümü geri çekildi. South Park'a yöneltilen suçlamalar ne?

ABD merkezli Comedy Central kanalı, ABD’nin bir numaralı gündemi olan Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından South Park bölümünün tekrarını yayından kaldırdı. Söz konusu bölüm Utah’taki bir üniversite etkinliğinde konuşma yaparken 180 metre mesafeden keskin nişancı tüfeğiyle vurularak öldürülen Trump yanlısı siyasi aktivist Kirk’ü hicvediyordu.South Park bölümünün yayından kaldırılması kararı çizgi filmin onun ölümüne yol açtığı iddialarıyla birlikte geldi. Yaşananlar sosyal medyada ‘South Park’ın tamamen yayından kaldırılacağı’ söylentilerini beraberinde getirdi.South Park neden suçlanıyor?ABD’li ‘muhafazakar görüşlü’ gençlik örgütlenmesi Turning Point USA’nın kurucusu Charlie Kirk’ün öldürüldüğü gün Comedy Central, South Park’ın 27’nci sezon tekrarlarını yayınlamayı planlıyordu.Ancak, suikast üzerine Kirk’ü hicveden bölümü yayından çekti.Kirk’ü konu alan bölümde ne var?‘Got a Nut’ isimli bölümde Kirk doğrudan gösterilmese de Eric Cartman onun rolünü üstleniyor. Cartman, ilkokuldaki çocuklara kendisiyle münazaraya girmelerini teklif ediyor. Kendine ‘usta tartışmacı’ diyor ve Kirk’ün saç kesimini andıran bir modelle ekranda görünüyor.Aynı gün, MAGA yanlısı bir X hesabı, saldırıdan South Park’ı sorumlu tutarak ve dizinin tamamen kaldırılmasını talep etti. Bu paylaşım 2.7 milyondan fazla görüntülenme aldı.Aynı hesap dizinin yapımcılarının adını yazarak “Trey Parked ve Matt Stone’un ellerinde kan var” dedi. Bazı kullanıcılar da çizgi dizinin tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.‘Charlie Kirk o bölümü sevmişti’South Park’ın yapımcısı Community Notes, Kirk’ün bölüm ilk yayınlandığında verdiği olumlu tepkiyi hatırlattı. Bölüm Temmuz ayında yayınlandıktan sonra aşırı sağ yorumcu Fox News’a çıkarak dizinin uzun süredir hayranı olduğunu ve kendisini hicvediş şekline güldüğünü söylemiş ve eklemişti:

