Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/south-parka-charlie-kirk-suclamasi-o-bolum-iptal-edildi-1099320809.html
South Park’a Charlie Kirk suçlaması: O bölüm iptal edildi
South Park’a Charlie Kirk suçlaması: O bölüm iptal edildi
Sputnik Türkiye
Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından aynı gün tekrar yayınlanması planlanan South Park'ın 27'nci sezon tekrarında yer alan 'Got a Nut' bölümü geri çekildi. South Park'a yöneltilen suçlamalar ne?
2025-09-12T13:55+0300
2025-09-12T13:55+0300
dünya
charlie kirk
south park
utah
abd
comedy central
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099320378_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cd3018f8a391369341f34c554c2591e2.jpg
ABD merkezli Comedy Central kanalı, ABD’nin bir numaralı gündemi olan Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından South Park bölümünün tekrarını yayından kaldırdı. Söz konusu bölüm Utah’taki bir üniversite etkinliğinde konuşma yaparken 180 metre mesafeden keskin nişancı tüfeğiyle vurularak öldürülen Trump yanlısı siyasi aktivist Kirk’ü hicvediyordu.South Park bölümünün yayından kaldırılması kararı çizgi filmin onun ölümüne yol açtığı iddialarıyla birlikte geldi. Yaşananlar sosyal medyada ‘South Park’ın tamamen yayından kaldırılacağı’ söylentilerini beraberinde getirdi.South Park neden suçlanıyor?ABD’li ‘muhafazakar görüşlü’ gençlik örgütlenmesi Turning Point USA’nın kurucusu Charlie Kirk’ün öldürüldüğü gün Comedy Central, South Park’ın 27’nci sezon tekrarlarını yayınlamayı planlıyordu.Ancak, suikast üzerine Kirk’ü hicveden bölümü yayından çekti.Kirk’ü konu alan bölümde ne var?‘Got a Nut’ isimli bölümde Kirk doğrudan gösterilmese de Eric Cartman onun rolünü üstleniyor. Cartman, ilkokuldaki çocuklara kendisiyle münazaraya girmelerini teklif ediyor. Kendine ‘usta tartışmacı’ diyor ve Kirk’ün saç kesimini andıran bir modelle ekranda görünüyor.Aynı gün, MAGA yanlısı bir X hesabı, saldırıdan South Park’ı sorumlu tutarak ve dizinin tamamen kaldırılmasını talep etti. Bu paylaşım 2.7 milyondan fazla görüntülenme aldı.Aynı hesap dizinin yapımcılarının adını yazarak “Trey Parked ve Matt Stone’un ellerinde kan var” dedi. Bazı kullanıcılar da çizgi dizinin tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.‘Charlie Kirk o bölümü sevmişti’South Park’ın yapımcısı Community Notes, Kirk’ün bölüm ilk yayınlandığında verdiği olumlu tepkiyi hatırlattı. Bölüm Temmuz ayında yayınlandıktan sonra aşırı sağ yorumcu Fox News’a çıkarak dizinin uzun süredir hayranı olduğunu ve kendisini hicvediş şekline güldüğünü söylemiş ve eklemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/trumptan-charlie-kirk-sorusturmasi-aciklamasi-fbi-saldirganin-kacis-videosunu-yayimladi-1099312972.html
utah
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099320378_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2f02fed64b57a9ff1f5ce4d8433e25e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
charlie kirk, south park, suikast, cinayet, got a nut, south park charlie kirk bölümü
charlie kirk, south park, suikast, cinayet, got a nut, south park charlie kirk bölümü

South Park’a Charlie Kirk suçlaması: O bölüm iptal edildi

13:55 12.09.2025
Charlie Kirk (solda) ve South Park oizisinin Charlie Kirk'ü konu alan 'Got a Nut' isimli bölümü
Charlie Kirk (solda) ve South Park oizisinin Charlie Kirk'ü konu alan 'Got a Nut' isimli bölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
Abone ol
Trump yanlısı siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından aynı akşam yayınlanacak South Park bölümü yayından çekildi. ABD’de MAGA yanlıları ünlü çizgi filmi suçladı.
ABD merkezli Comedy Central kanalı, ABD’nin bir numaralı gündemi olan Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından South Park bölümünün tekrarını yayından kaldırdı. Söz konusu bölüm Utah’taki bir üniversite etkinliğinde konuşma yaparken 180 metre mesafeden keskin nişancı tüfeğiyle vurularak öldürülen Trump yanlısı siyasi aktivist Kirk’ü hicvediyordu.
South Park bölümünün yayından kaldırılması kararı çizgi filmin onun ölümüne yol açtığı iddialarıyla birlikte geldi. Yaşananlar sosyal medyada ‘South Park’ın tamamen yayından kaldırılacağı’ söylentilerini beraberinde getirdi.

South Park neden suçlanıyor?

ABD’li ‘muhafazakar görüşlü’ gençlik örgütlenmesi Turning Point USA’nın kurucusu Charlie Kirk’ün öldürüldüğü gün Comedy Central, South Park’ın 27’nci sezon tekrarlarını yayınlamayı planlıyordu.
Ancak, suikast üzerine Kirk’ü hicveden bölümü yayından çekti.

Kirk’ü konu alan bölümde ne var?

‘Got a Nut’ isimli bölümde Kirk doğrudan gösterilmese de Eric Cartman onun rolünü üstleniyor. Cartman, ilkokuldaki çocuklara kendisiyle münazaraya girmelerini teklif ediyor. Kendine ‘usta tartışmacı’ diyor ve Kirk’ün saç kesimini andıran bir modelle ekranda görünüyor.
Aynı gün, MAGA yanlısı bir X hesabı, saldırıdan South Park’ı sorumlu tutarak ve dizinin tamamen kaldırılmasını talep etti. Bu paylaşım 2.7 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Aynı hesap dizinin yapımcılarının adını yazarak “Trey Parked ve Matt Stone’un ellerinde kan var” dedi. Bazı kullanıcılar da çizgi dizinin tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

‘Charlie Kirk o bölümü sevmişti’

South Park’ın yapımcısı Community Notes, Kirk’ün bölüm ilk yayınlandığında verdiği olumlu tepkiyi hatırlattı. Bölüm Temmuz ayında yayınlandıktan sonra aşırı sağ yorumcu Fox News’a çıkarak dizinin uzun süredir hayranı olduğunu ve kendisini hicvediş şekline güldüğünü söylemiş ve eklemişti:

Biz muhafazakarlar bir şakayı kaldırabilmeliyiz, kendimizi bu kadar ciddiye almamalıyız. Bu, solcuların hep yaptığı şey.

Charlie Kirk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
DÜNYA
Trump’tan Charlie Kirk soruşturması açıklaması: FBI saldırganın kaçış videosunu yayımladı
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала