Trump’tan Charlie Kirk soruşturması açıklaması: FBI saldırganın kaçış videosunu yayımladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada 'büyük ilerleme' kaydedildiğini açıkladı. FBI ise saldırıya... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aktivist ve Turning Point USA’nın kurucusu Charlie Kirk’ün Utah Valley Üniversitesi’nde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında 'büyük ilerleme' kaydedildiğini duyurdu. Trump, New York Yankees beyzbol maçına gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve saldırganın motivasyonuna dair 'bir ipucu' bulunduğunu söyledi. Kirk’ün katilini 'hayvan' olarak nitelendiren Trump, “Charlie harika bir insandı, gençlerle mükemmel bir iletişimi vardı. Umarım onu yakalarız ve uygun şekilde ilgileniriz” dedi.FBI saldırganın kaçış anına dair görüntüler paylaştıSaldırının ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Utah Valley Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Açıklamada, şüphelinin 10 Eylül’deki saldırının ardından bir binanın çatısından atlayarak kaçtığının görüldüğü ve saldırıda kullanılan silah ile mühimmatın üniversite yakınındaki ormanlık alanda bulunduğu belirtildi. Çatıdan elde edilen deliller arasında ayakkabı izi, kol izi ve avuç içi izine rastlandığı açıklandı. Trump'a desteğiyle tanınıyorduCharlie Kirk, özellikle gençler arasında popülerliği ve 2024 seçimlerinde Donald Trump’a sağladığı destekle tanınıyordu. Sosyal medya platformu X'te 5,2 milyon, TikTok’ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunan Kirk, aynı zamanda İsrail’e verdiği destekle de biliniyordu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için dua ettiğini açıkladı.

