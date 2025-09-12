Güney Koreli işçiler ABD'de göçmen baskınında gözaltına alındı: 'Fabrika kurulumu için oradaydılar'
10:52 12.09.2025 (güncellendi: 10:53 12.09.2025)
© Fotoğraf : Güney Kore Dışişleri Bakanlığı basın açıklamasıGüney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ABD ziyareti
© Fotoğraf : Güney Kore Dışişleri Bakanlığı basın açıklaması
ABD’nin Georgia eyaletinde Hyundai akü fabrikasına düzenlenen büyük göçmen baskınında çoğunluğu Güney Koreli olan 475 işçi gözaltına alındı. İşçiler ülkesine geri dönerken Güney Koreli yetkililer, işçilerin fabrika kurulumu için orada olduğunu söyledi. Hyundai ise baskına rağmen 26 milyar dolarlık yatırıma devam edeceklerini söyledi.
ABD'de Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert uygulamalar devam ederken ABD'li güvenlik güçleri, Güney Koreli bir otomobil firmasının fabrikasına göçmen baskını yaptı.
ABD Başkanı Trump, ülkeleri ABD'de yatırım yapmaya ek gümrük vergileriyle zorlarken diğer yandan ABD'li kolluk kuvvetleri, Hyundai'nin Georgia'daki akü fabrikasına yaptıkları baskında çoğunluğu Güney Koreli olan 475 işçiyi gözaltına aldı.
'Kurulum için ABD'deydiler'
Güney Koreli yetkililer, İngiliz basınına yaptığı açıklamada işçilerin fabrika kurulumu ve ABD'li işçilerin eğitimi için orada olduklarını açıkladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung baskını "Durum son derece şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.
Lee, Güney Kore’nin Washington ile Güney Koreli işçiler için vize seçeneklerini müzakere ettiğini söyledi. Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Kongresi’nden Güney Koreli firmalar için "yeni bir vizeye destek vermesini" talep ettiğini açıkladı.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ABD ziyareti
Güney Kore Dışişleri Bakanı Washington'da
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve heyeti, Washington'da yaptığı toplantıda Güney Koreli işçilerin "son dönemde gözaltına alınması ve gelecekte tekrarlanmaması için vize sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde" bulundu. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cho Hyun'un ziyareti ve temaslarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bakan Cho, kamuoyunun, yatırım projelerini sadakatle yürütmek üzere ABD'ye gelen Koreli profesyonellerin ABD yetkilileri tarafından toplu olarak gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu ve Dışişleri Bakanı olarak ABD ile yapılan istişarelere büyük bir üzüntüyle yaklaştığını açıkladı."
Bir Güney Koreli işçi haricinde gözaltına alınan tüm işçiler, Güney Kore'ye döndü. Hyundai ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada baskının ardından '2028 yılına kadar ABD tesislerine 26 milyar dolar yatırım yapma planını' değiştirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, ortaklarının ve yüklenicilerinin bundan sonra göçmenlik yasalarına tam olarak uymasını sağlamak için çalışacağını da sözlerine ekledi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Hyundai'nin ABD'deki yatırımı, binlerce yüksek kaliteli Amerikalı iş yaratmaya odaklıdır ve bu taahhüt değişmeden kalacaktır" denildi.