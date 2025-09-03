https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trumpin-tarifeleri-avrupanin-en-buyuk-sanayi-sektorunu-zorluyor-milyarlarca-euroluk-risk-ve-yeni-1099053390.html
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda
Sputnik Türkiye
Avrupa’nın en büyük sanayilerinden biri, yeni gümrük duvarlarıyla sarsılıyor. Siparişler erteleniyor, fabrikalar belirsizlik içinde. Avrupa kimya sanayisi... 03.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-03T12:12+0300
2025-09-03T12:12+0300
2025-09-03T12:12+0300
dünya
avrupa
abd
asya
avrupa birliği
vergi
trump gümrük vergileri listesi
kimya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/06/1060847139_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_081028b831509a33fe7664a276c8374a.jpg
Makine, otomotiv ve ilaçtan sonra Avrupa Birliği’nin en çok ihracat yapan dördüncü sektörü olan kimya, 655 milyar euroluk hacme sahip. Ancak ABD’nin yüzde 15’i aşan tarifeleri sektörde zincirleme etki yarattı. Siparişler gecikiyor, üreticiler yıllık planlarını düşürmek zorunda kalıyor. Yataklardan araba parçalarına, boyadan güneş panellerine kadar günlük yaşamın birçok alanında kullanılan ürünlerde belirsizlik hakim.Asya rekabeti ve dolar etkisi Avrupa pazarında Çin’den gelen ucuz ürünlerin daha fazla yer bulabileceği konuşuluyor. Bu da yerli üreticiler için ek bir tehdit anlamına geliyor. Ayrıca doların zayıflaması, euro üzerinden gelir elde eden şirketler için ayrı bir baş ağrısı yarattı. Birçok firma 2025 için kar tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.Küçük firmalar için ise tablo daha karanlık. Bazı üreticiler, ABD’li müşterilerle yapılacak anlaşmaların iptal edilmesiyle ciddi kayıplar yaşadı.Gelecek için belirsizlik Avrupa, geçtiğimiz yıl ABD’ye 40 milyar euro değerinde kimyasal ihraç etti. Ancak yeni tarifelerle bu dengenin uzun süre korunup korunamayacağı belirsiz. Uzmanlara göre sektörün 2026’ya kadar toparlanma ihtimali var, ancak kısa vadede siparişler, yatırımlar ve güven ortamı için tablo hiç parlak değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/trump-cine-uygulanan-yuzde-125lik-gumruk-vergisini-90-gun-daha-uzatti-1098518893.html
abd
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/06/1060847139_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_6a4afe2b3ffa187d87166ab1fbf40e9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, abd, asya, avrupa birliği, vergi, trump gümrük vergileri listesi, kimya
avrupa, abd, asya, avrupa birliği, vergi, trump gümrük vergileri listesi, kimya
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda
Avrupa’nın en büyük sanayilerinden biri, yeni gümrük duvarlarıyla sarsılıyor. Siparişler erteleniyor, fabrikalar belirsizlik içinde. Avrupa kimya sanayisi, ABD’nin uyguladığı yeni ithalat tarifeleri nedeniyle yeniden krize sürükleniyor.
Makine, otomotiv ve ilaçtan sonra Avrupa Birliği’nin en çok ihracat yapan dördüncü sektörü olan kimya, 655 milyar euroluk hacme sahip. Ancak ABD’nin yüzde 15’i aşan tarifeleri sektörde zincirleme etki yarattı. Siparişler gecikiyor, üreticiler yıllık planlarını düşürmek zorunda kalıyor. Yataklardan araba parçalarına, boyadan güneş panellerine kadar günlük yaşamın birçok alanında kullanılan ürünlerde belirsizlik hakim.
Asya rekabeti ve dolar etkisi
Avrupa pazarında Çin’den gelen ucuz ürünlerin daha fazla yer bulabileceği konuşuluyor. Bu da yerli üreticiler için ek bir tehdit anlamına geliyor. Ayrıca doların zayıflaması, euro üzerinden gelir elde eden şirketler için ayrı bir baş ağrısı yarattı. Birçok firma 2025 için kar tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.
Küçük firmalar için ise tablo daha karanlık. Bazı üreticiler, ABD’li müşterilerle yapılacak anlaşmaların iptal edilmesiyle ciddi kayıplar yaşadı.
Avrupa, geçtiğimiz yıl ABD’ye 40 milyar euro değerinde kimyasal ihraç etti. Ancak yeni tarifelerle bu dengenin uzun süre korunup korunamayacağı belirsiz. Uzmanlara göre sektörün 2026’ya kadar toparlanma ihtimali var, ancak kısa vadede siparişler, yatırımlar ve güven ortamı için tablo hiç parlak değil.