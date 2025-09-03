Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/trumpin-tarifeleri-avrupanin-en-buyuk-sanayi-sektorunu-zorluyor-milyarlarca-euroluk-risk-ve-yeni-1099053390.html
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda
Avrupa'nın en büyük sanayilerinden biri, yeni gümrük duvarlarıyla sarsılıyor. Siparişler erteleniyor, fabrikalar belirsizlik içinde. Avrupa kimya sanayisi...
Makine, otomotiv ve ilaçtan sonra Avrupa Birliği’nin en çok ihracat yapan dördüncü sektörü olan kimya, 655 milyar euroluk hacme sahip. Ancak ABD’nin yüzde 15’i aşan tarifeleri sektörde zincirleme etki yarattı. Siparişler gecikiyor, üreticiler yıllık planlarını düşürmek zorunda kalıyor. Yataklardan araba parçalarına, boyadan güneş panellerine kadar günlük yaşamın birçok alanında kullanılan ürünlerde belirsizlik hakim.Asya rekabeti ve dolar etkisi Avrupa pazarında Çin’den gelen ucuz ürünlerin daha fazla yer bulabileceği konuşuluyor. Bu da yerli üreticiler için ek bir tehdit anlamına geliyor. Ayrıca doların zayıflaması, euro üzerinden gelir elde eden şirketler için ayrı bir baş ağrısı yarattı. Birçok firma 2025 için kar tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.Küçük firmalar için ise tablo daha karanlık. Bazı üreticiler, ABD’li müşterilerle yapılacak anlaşmaların iptal edilmesiyle ciddi kayıplar yaşadı.Gelecek için belirsizlik Avrupa, geçtiğimiz yıl ABD’ye 40 milyar euro değerinde kimyasal ihraç etti. Ancak yeni tarifelerle bu dengenin uzun süre korunup korunamayacağı belirsiz. Uzmanlara göre sektörün 2026’ya kadar toparlanma ihtimali var, ancak kısa vadede siparişler, yatırımlar ve güven ortamı için tablo hiç parlak değil.
Trump’ın tarifeleri Avrupa'nın en büyük sanayi sektörünü zorluyor: Milyarlarca euroluk risk ve yeni iflaslar yolda

Avrupa’nın en büyük sanayilerinden biri, yeni gümrük duvarlarıyla sarsılıyor. Siparişler erteleniyor, fabrikalar belirsizlik içinde. Avrupa kimya sanayisi, ABD’nin uyguladığı yeni ithalat tarifeleri nedeniyle yeniden krize sürükleniyor.
Makine, otomotiv ve ilaçtan sonra Avrupa Birliği’nin en çok ihracat yapan dördüncü sektörü olan kimya, 655 milyar euroluk hacme sahip. Ancak ABD’nin yüzde 15’i aşan tarifeleri sektörde zincirleme etki yarattı. Siparişler gecikiyor, üreticiler yıllık planlarını düşürmek zorunda kalıyor. Yataklardan araba parçalarına, boyadan güneş panellerine kadar günlük yaşamın birçok alanında kullanılan ürünlerde belirsizlik hakim.

Asya rekabeti ve dolar etkisi

Avrupa pazarında Çin’den gelen ucuz ürünlerin daha fazla yer bulabileceği konuşuluyor. Bu da yerli üreticiler için ek bir tehdit anlamına geliyor. Ayrıca doların zayıflaması, euro üzerinden gelir elde eden şirketler için ayrı bir baş ağrısı yarattı. Birçok firma 2025 için kar tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.
Küçük firmalar için ise tablo daha karanlık. Bazı üreticiler, ABD’li müşterilerle yapılacak anlaşmaların iptal edilmesiyle ciddi kayıplar yaşadı.

Gelecek için belirsizlik

Avrupa, geçtiğimiz yıl ABD’ye 40 milyar euro değerinde kimyasal ihraç etti. Ancak yeni tarifelerle bu dengenin uzun süre korunup korunamayacağı belirsiz. Uzmanlara göre sektörün 2026’ya kadar toparlanma ihtimali var, ancak kısa vadede siparişler, yatırımlar ve güven ortamı için tablo hiç parlak değil.
