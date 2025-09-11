Bakan Yerlikaya isimleri açıkladı: Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanları belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/bakan-yerlikaya-isimleri-acikladi-emniyet-genel-mudurlugu-daire-baskanlari-belli-oldu-1099288757.html

Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları'na yeni atamalar yapıldı. Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Terörle Mücadele Daire Başkanı ise Yusuf Topcan oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 37 ilin emniyet müdürü atamalarının ardından daire başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı. Daire Başkanlıklarına gelen yeni isimleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Atamalara göre, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Terörle Mücadele Daire Başkanı ise Yusuf Topcan oldu.Atamaları, Bakan Yerlikaya duyurduİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını açıkladı.Yerlikaya'nın açıklamasına göre yeni atamalar şöyle:Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele BaşkanvekiliÜnsal Hayal, Özel Harekat BaşkanıÜmit Mutlu, Trafik BaşkanıYusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire BaşkanıFikret İşgören, Koruma Daire BaşkanıMehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire BaşkanıMurat Çelik, TBMM Koruma Daire BaşkanıFatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire BaşkanıGüven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire BaşkanıMustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı.'Azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz'Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, "Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

