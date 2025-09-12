Türkiye
ABD, Sudan'ın Maliye Bakanı'na ve hükümet yanlısı gruba yaptırım uyguladı
ABD, Sudan'ın Maliye Bakanı'na ve hükümet yanlısı gruba yaptırım uyguladı
ABD, Sudan Maliye Bakanı ve hükümet yanlısı gruba yaptırımlar uyguladı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T22:55+0300
2025-09-12T22:55+0300
ABD, Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim Muhammed Fediel’e yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu açıklama, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Cuma günü yapıldı.Açıklamada, "Gibril İbrahim Muhammed (diğer adlarıyla Jibril Ibrahim veya Gibril Muhammed) OFAC’ın yaptırım listesine (SDN Listesi) eklenmiştir" denildi.Ayrıca, Sudan’daki iç savaşta orduyla birlikte savaşan El-Beraa Bin Malik Tugayı adlı silahlı grup da yaptırım listesine alındı.
ABD, Sudan'ın Maliye Bakanı'na ve hükümet yanlısı gruba yaptırım uyguladı

22:55 12.09.2025
ABD, Sudan Maliye Bakanı ve hükümet yanlısı gruba yaptırımlar uyguladı.
ABD, Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim Muhammed Fediel’e yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu açıklama, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Cuma günü yapıldı.
Açıklamada, "Gibril İbrahim Muhammed (diğer adlarıyla Jibril Ibrahim veya Gibril Muhammed) OFAC’ın yaptırım listesine (SDN Listesi) eklenmiştir" denildi.
Ayrıca, Sudan’daki iç savaşta orduyla birlikte savaşan El-Beraa Bin Malik Tugayı adlı silahlı grup da yaptırım listesine alındı.
