ABD, Sudan'ın Maliye Bakanı'na ve hükümet yanlısı gruba yaptırım uyguladı
ABD, Sudan Maliye Bakanı ve hükümet yanlısı gruba yaptırımlar uyguladı. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD, Sudan Maliye Bakanı Gibril İbrahim Muhammed Fediel’e yaptırım uyguladığını duyurdu. Bu açıklama, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Cuma günü yapıldı.Açıklamada, "Gibril İbrahim Muhammed (diğer adlarıyla Jibril Ibrahim veya Gibril Muhammed) OFAC’ın yaptırım listesine (SDN Listesi) eklenmiştir" denildi.Ayrıca, Sudan’daki iç savaşta orduyla birlikte savaşan El-Beraa Bin Malik Tugayı adlı silahlı grup da yaptırım listesine alındı.
