Çin ve ABD TikTok'u görüşecek
Çin ve ABD TikTok'u görüşecek
Çin ve ABD arasında gerçekleştirilecek tarife müzakerelerinde TikTok uygulamasının da ele alınması planlanıyor. 12.09.2025
Çin ve ABD heyetlerinin 14-17 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilmesi planlanan tarife müzakerelerinde, sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunun da ele alacağı bildirildi.Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok konusunda, Pekin yönetiminin bu konuda meşru haklarını ve çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu, meseleyi yasalara ve düzenlemelere uygun olarak değerlendireceği vurgulandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çin ve ABD TikTok'u görüşecek

21:56 12.09.2025
Çin ve ABD arasında gerçekleştirilecek tarife müzakerelerinde TikTok uygulamasının da ele alınması planlanıyor.
Çin ve ABD heyetlerinin 14-17 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilmesi planlanan tarife müzakerelerinde, sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunun da ele alacağı bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok konusunda, Pekin yönetiminin bu konuda meşru haklarını ve çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu, meseleyi yasalara ve düzenlemelere uygun olarak değerlendireceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'yi, Çin ile ortak müşterekte buluşmaya, karşılıklı endişeleri saygı ve eşit istişare temelinde diyalog yoluyla ele almaya ve çözmeye çağırıyoruz. Bu, TikTok dahil Çinli şirketlerin ABD'de faaliyetlerine sürdürebilmesi için gerekli olan açık, adil ve ayrımcı olmayan iş ortamını olduğu kadar Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini mümkün kılacaktır."
Çin'de Genç Yetişkinler için K Vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
YAŞAM
Çin’den genç yeteneklere yeni vize
17:57
