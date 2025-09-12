Çin ve ABD TikTok'u görüşecek
© AP Photo / Ted ShaffreyFILE - A man carries a Free TikTok sign in front of the courthouse where the hush-money trial of Donald Trump got underway April 15, 2024, in New York. The House has passed legislation Saturday, April 20, to ban TikTok in the U.S. if its China-based owner doesn't sell its stake, sending it to the Senate as part of a larger package of bills that would send aid to Ukraine and Israel. House Republicans' decision to add the TikTok bill to the foreign aid package fast-tracked the legislation after it had stalled in the Senate. The aid bill is a priority for President Joe Biden that has broad congressional support. (AP Photo/Ted Shaffrey, File)
© AP Photo / Ted Shaffrey
Abone ol
Çin ve ABD arasında gerçekleştirilecek tarife müzakerelerinde TikTok uygulamasının da ele alınması planlanıyor.
Çin ve ABD heyetlerinin 14-17 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilmesi planlanan tarife müzakerelerinde, sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunun da ele alacağı bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok konusunda, Pekin yönetiminin bu konuda meşru haklarını ve çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu, meseleyi yasalara ve düzenlemelere uygun olarak değerlendireceği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'yi, Çin ile ortak müşterekte buluşmaya, karşılıklı endişeleri saygı ve eşit istişare temelinde diyalog yoluyla ele almaya ve çözmeye çağırıyoruz. Bu, TikTok dahil Çinli şirketlerin ABD'de faaliyetlerine sürdürebilmesi için gerekli olan açık, adil ve ayrımcı olmayan iş ortamını olduğu kadar Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini mümkün kılacaktır."