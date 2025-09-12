https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/15-temmuz-ve-fsm-kopruleri-satiliyor-mu-dmm-aciklama-yapti-1099322714.html

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? DMM açıklama yaptı

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? DMM açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Son günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların satılacağına dair iddialar gündeme geldi. Ancak Dezenformasyonla... 12.09.2025

Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyolların özelleştirileceği öne sürüldü. İddialara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere en az 9 paralı yolun özelleştirileceği iddia edildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklamaİddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor’ iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.Doğrusu; otoyol ve köprülerin ‘satışı’ hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.”İşletme hakkı devri vurgusuAçıklamada, 1994 yılında yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile köprü ve otoyollar dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı hatırlatıldı. Bu yetkinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verildiği ifade edildi.Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin de köprü ve otoyolların satışını değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığı kaydedildi.'Satış değil, danışmanlık süreci'Açıklamada, gündeme gelen sürecin satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı olduğu vurgulandı. Dünya örneklerinin incelendiği, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirildiği ve devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemlerinin araştırıldığı belirtildi.Son olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan ‘satış’, ‘vatandaşa yük’, ‘peşkeş’ gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir.”

