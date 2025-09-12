İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam teklifi: Bugün görüşülmesi bekleniyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-30-zam-teklifi-bugun-gorusulmesi-bekleniyor-1099321928.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım, taksi ve okul servislerinde yüzde 30’luk zam talebini İBB Meclisi gündemine taşıdı. Teklife göre elektronik... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
14:50 12.09.2025 (güncellendi: 14:52 12.09.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım, taksi ve okul servislerinde yüzde 30’luk zam talebini İBB Meclisi gündemine taşıdı. Teklife göre elektronik tam bilet 27 TL’den 35 TL’ye, Mavi Kart 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye çıkarılması istendi. İBB Meclisi’nde bugün görüşülecek düzenlemenin kabul edilmesi bekleniyor.
İBB yönetimi, toplu ulaşım araçları, taksiler ve okul servislerinde yüzde 30 zam yapılmasına yönelik teklifini İBB Meclisi’ne sundu. Teklif, Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi kapsamında hazırlandı.
Tam bilet ve Mavi Kart için yeni rakamlar
Teklifte, elektronik tam biletin 27 TL’den 35 TL’ye, Mavi Kart abonman ücretinin ise 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye çıkarılması istendi.
Deniz ulaşımında da yeni ücretler önerildi:
Üsküdar-Eminönü hattı: 34,20 TL → 44,33 TL
Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş: 38,11 TL → 49,40 TL
Bostancı-Adalar: 100,45 TL → 130,22 TL
Taksiler için yeni ücret talebi
Teklifte, taksimetre açılış ücretinin 42 TL’den 54,50 TL’ye, kilometre başı ücretin 28 TL’den 36,30 TL’ye çıkarılması talep edildi.
Kısa mesafe ücretinin 135 TL’den 175 TL’ye, zaman tarifesi ücretinin ise saatlik 350 TL’den 453,71 TL’ye yükseltilmesi istendi.
Minibüs ve okul servisi ücretleri
Minibüslerde en kısa mesafe için 25 TL’den 32,50 TL’ye yükseltilmesi, öğrenci ücretinin ise 16 TL’den 21 TL’ye çıkarılması teklif edildi.
Okul servis ücretleri için de artış talep edildi. 0-1 kilometre mesafe 2 bin 605 TL’den 3 bin 376 TL’ye, personel servisi ücretleri ise 1.355 TL’den 1.757 TL’ye çıkarılmak istendi.
15 Eylül’den itibaren uygulanması öngörülüyor
Hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde, zamların 15 Eylül’den itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.
AK Parti Grubu, teklife muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “Ocak 2025’te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, mevcut giderler karşılanmıştır. Yeni bir zam yapılmasını gerektiren bir sebep bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.
Daha önceki zam teklifleri
Bu yıl 15 Ocak’ta toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı. 26 Haziran’daki UKOME toplantısında gündeme gelen yüzde 21,29’luk ek zam talebi ise reddedilmişti.
Yeni süreçte, kent içi ulaşım zamlarına ilişkin kararların İBB Meclisi tarafından alınacağı belirtiliyor. CHP grubunun Meclis’te çoğunlukta olması nedeniyle, teklifin kabul edilmesine yüksek ihtimalle bakılıyor.