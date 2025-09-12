https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-30-zam-teklifi-bugun-gorusulmesi-bekleniyor-1099321928.html

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam teklifi: Bugün görüşülmesi bekleniyor

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam teklifi: Bugün görüşülmesi bekleniyor

İBB yönetimi, toplu ulaşım araçları, taksiler ve okul servislerinde yüzde 30 zam yapılmasına yönelik teklifini İBB Meclisi’ne sundu. Teklif, Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi kapsamında hazırlandı.Tam bilet ve Mavi Kart için yeni rakamlarTeklifte, elektronik tam biletin 27 TL’den 35 TL’ye, Mavi Kart abonman ücretinin ise 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye çıkarılması istendi.Deniz ulaşımında da yeni ücretler önerildi:Taksiler için yeni ücret talebiTeklifte, taksimetre açılış ücretinin 42 TL’den 54,50 TL’ye, kilometre başı ücretin 28 TL’den 36,30 TL’ye çıkarılması talep edildi.Kısa mesafe ücretinin 135 TL’den 175 TL’ye, zaman tarifesi ücretinin ise saatlik 350 TL’den 453,71 TL’ye yükseltilmesi istendi.Minibüs ve okul servisi ücretleriMinibüslerde en kısa mesafe için 25 TL’den 32,50 TL’ye yükseltilmesi, öğrenci ücretinin ise 16 TL’den 21 TL’ye çıkarılması teklif edildi.Okul servis ücretleri için de artış talep edildi. 0-1 kilometre mesafe 2 bin 605 TL’den 3 bin 376 TL’ye, personel servisi ücretleri ise 1.355 TL’den 1.757 TL’ye çıkarılmak istendi.15 Eylül’den itibaren uygulanması öngörülüyorHazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde, zamların 15 Eylül’den itibaren geçerli olacağı öngörülüyor.AK Parti’den itirazAK Parti Grubu, teklife muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “Ocak 2025’te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, mevcut giderler karşılanmıştır. Yeni bir zam yapılmasını gerektiren bir sebep bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.Daha önceki zam teklifleriBu yıl 15 Ocak’ta toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı. 26 Haziran’daki UKOME toplantısında gündeme gelen yüzde 21,29’luk ek zam talebi ise reddedilmişti.Yeni süreçte, kent içi ulaşım zamlarına ilişkin kararların İBB Meclisi tarafından alınacağı belirtiliyor. CHP grubunun Meclis’te çoğunlukta olması nedeniyle, teklifin kabul edilmesine yüksek ihtimalle bakılıyor.

