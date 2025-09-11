https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/orbandan-kirk-suikasti-yorumu-nefret-sacan-solu-durdurmaliyiz-1099283310.html

Orban'dan Kirk suikastı yorumu: 'Nefret saçan solu durdurmalıyız'

Orban'dan Kirk suikastı yorumu: 'Nefret saçan solu durdurmalıyız'

Macaristan Başbakanı Orban, ABD'de muhafazakar aktivist Kirk'in öldürülmesinin, solun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucu olduğunu belirterek bunu durdurma...

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetmesini değerlendirdi.Orban, sosyal medya paylaşımında, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:"Dün, inanç ve özgürlüğün gerçek bir savunucusunu kaybettik" diyen Macar lider, Kirk ailesine ve ABD halkına en derin taziyeleri sunarak sözlerini şöyle sürdürdü: Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan Kirk, Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki bir engel ve 'CIA kuklası' olarak nitelemişti. ABD’li aktivist, ayrıca Kırım'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu vurgulamıştı.Bu, Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan bir politikacıya yönelik düzenlenen ilk suikast girişimi değil. Slovakya’da 2024'te, Ukrayna yanlısı bir radikalin saldırdığı Başbakan Robert Fico şans eseri hayatta kalmayı başarmıştı. Aynı yıl, Ukrayna'ya yardımı sorgulayan Donald Trump iki kez saldırıya uğramıştı.

