Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/orbandan-kirk-suikasti-yorumu-nefret-sacan-solu-durdurmaliyiz-1099283310.html
Orban'dan Kirk suikastı yorumu: 'Nefret saçan solu durdurmalıyız'
Orban'dan Kirk suikastı yorumu: 'Nefret saçan solu durdurmalıyız'
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, ABD’de muhafazakar aktivist Kirk’in öldürülmesinin, solun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucu olduğunu belirterek bunu durdurma... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T11:59+0300
2025-09-11T11:58+0300
dünya
macaristan
viktor orban
abd
charlie kirk
donald trump
slovakya
robert fico
ukrayna
cia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084805324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2edd208231141a7ccc9ac8d34b8f8bf.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetmesini değerlendirdi.Orban, sosyal medya paylaşımında, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:"Dün, inanç ve özgürlüğün gerçek bir savunucusunu kaybettik" diyen Macar lider, Kirk ailesine ve ABD halkına en derin taziyeleri sunarak sözlerini şöyle sürdürdü: Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan Kirk, Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki bir engel ve 'CIA kuklası' olarak nitelemişti. ABD’li aktivist, ayrıca Kırım'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu vurgulamıştı.Bu, Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan bir politikacıya yönelik düzenlenen ilk suikast girişimi değil. Slovakya’da 2024'te, Ukrayna yanlısı bir radikalin saldırdığı Başbakan Robert Fico şans eseri hayatta kalmayı başarmıştı. Aynı yıl, Ukrayna'ya yardımı sorgulayan Donald Trump iki kez saldırıya uğramıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/katardan-netanyahunun-suclamalarina-tepki-akil-disi-1099278429.html
macaristan
slovakya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084805324_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e37b5a74472db935ef6550319d943ab6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, abd, charlie kirk, donald trump, slovakya, robert fico, ukrayna, cia
macaristan, viktor orban, abd, charlie kirk, donald trump, slovakya, robert fico, ukrayna, cia

Orban'dan Kirk suikastı yorumu: 'Nefret saçan solu durdurmalıyız'

11:59 11.09.2025
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, ABD’de muhafazakar aktivist Kirk’in öldürülmesinin, solun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucu olduğunu belirterek bunu durdurma çağrısında bulundu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında vurularak hayatını kaybetmesini değerlendirdi.
Orban, sosyal medya paylaşımında, konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Dün, inanç ve özgürlüğün gerçek bir savunucusunu kaybettik" diyen Macar lider, Kirk ailesine ve ABD halkına en derin taziyeleri sunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Charlie Kirk'ün ölümü, ilerici liberal sol tarafından yürütülen uluslararası bir nefret kampanyasının sonucu. (Slovakya Başbakanı) Robert Fico, (eski Çekya Başbakanı) Andrej Babis'e ve şimdi de Charlie Kirk'e yönelik saldırılara yol açan da bu kampanya. Nefreti durdurmalıyız! Nefret saçan solu durdurmalıyız!

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan Kirk, Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki bir engel ve 'CIA kuklası' olarak nitelemişti. ABD’li aktivist, ayrıca Kırım'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu vurgulamıştı.
Bu, Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan bir politikacıya yönelik düzenlenen ilk suikast girişimi değil. Slovakya’da 2024'te, Ukrayna yanlısı bir radikalin saldırdığı Başbakan Robert Fico şans eseri hayatta kalmayı başarmıştı. Aynı yıl, Ukrayna'ya yardımı sorgulayan Donald Trump iki kez saldırıya uğramıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
DÜNYA
Katar'dan Netanyahu'nun suçlamalarına tepki: 'Akıl dışı'
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала