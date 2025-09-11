https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/katardan-netanyahunun-suclamalarina-tepki-akil-disi-1099278429.html

Katar'dan Netanyahu'nun suçlamalarına tepki: 'Akıl dışı'

Katar'dan Netanyahu'nun suçlamalarına tepki: 'Akıl dışı'

Sputnik Türkiye

Katar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Doha'ya yönelik 'teröristleri barındırdığı' yönündeki suçlamalarını 'akıl dışı' nitelendirdi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T09:21+0300

2025-09-11T09:21+0300

2025-09-11T09:20+0300

dünya

katar

katar dışişleri bakanlığı

i̇srail

ortadoğu

abd

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099278271_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_962fefc10a97ebe6888d0d3f4d103455.jpg

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hesaba çekmek ve sorumsuz eylemlerine son vermek için ortaklarıyla birlikte çalışacağı kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, “Katar Devleti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'da Hamas bürosu olduğuna ilişkin akıl dışı açıklamalarını ve Katar topraklarına yönelik korkakça saldırıyı meşrulaştırmaya yönelik arsızca girişimini ve ülkenin egemenliğine yönelik daha fazla ihlalde bulunacağı yönündeki tehditlerini şiddetle kınıyor” ifadesi kullanıldı.Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için Hamas ile yapılan müzakerelerin “ABD ve İsrail heyetlerinin huzurunda uluslararası destekle resmi ve açık bir şekilde” yürütüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, Doha'daki Hamas Siyasi Büro Ofisi’nin ABD'nin talebi üzerine açıldığını hatırlatarak şunu ekledi:Daha önce Netanyahu, Katar’ın başkenti Doha’da, ABD’nin teklifini değerlendirmek için toplanan Hamas yetkililerin bulunduğu mahalleye yönelik saldırıyı savunmuştu. ABD’nin 11 Eylül sonrası El-Kaide liderlerini takip ettiği gibi İsrail’in de saldırıların sorumlularını her yerde adalet önüne çıkaracağını dile getiren Netanyahu, Katar’ı Hamas’a Hamas’ı barındırmak ve finanse etmekle suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/kirk-suikasti-ardindan-beyaz-sarayda-guvenlik-alarmi-1099274953.html

katar

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, katar dışişleri bakanlığı, i̇srail, ortadoğu, abd, hamas