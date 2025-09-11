https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1099289034.html
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T14:01+0300
2025-09-11T14:01+0300
2025-09-11T14:04+0300
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Faiz, yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Temmuz ayı faiz kararıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:01 11.09.2025 (güncellendi: 14:04 11.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu.
Faiz, yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararları
Temmuz 2025
43.00
300 baz puan indirim
Haziran 2025
46.00
sabit tutuldu
Mayıs 2025
46.00
sabit tutuldu
Nisan 2025
46.00
350 baz puan artırıldı
Mart 2025
42.50
250 baz puan indi