Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Faiz, yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Temmuz ayı faiz kararıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, faiz kararı ne zaman açıklanacak, tcmb faiz kararı, merkez bankası faiz kararı saat kaçta, mb faiz kararı, faiz karari, merkez bankası faiz kararı, ağustos faiz, ağustos faiz kararı, faizler düşecek mi

14:01 11.09.2025 (güncellendi: 14:04 11.09.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu.
Faiz, yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.

Temmuz ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararları

Temmuz 2025

43.00

300 baz puan indirim

Haziran 2025

46.00

sabit tutuldu

Mayıs 2025

46.00

sabit tutuldu

Nisan 2025

46.00

350 baz puan artırıldı

Mart 2025

42.50

250 baz puan indi

