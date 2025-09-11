https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/yillardir-suren-arsa-ve-arazi-sorunu-icin-cozum--imar-hakki-aktarimi-basladi-1099285357.html

Yıllardır süren arsa ve arazi sorunu için çözüm: İmar hakkı aktarımı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarında kamu hizmeti alanına ayrılan parseller için yeni düzenleme getirdi. İmar hakkı aktarımı ile... 11.09.2025

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, parseli kamu hizmeti alanına giren ve bu nedenle yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların imar hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.Kanun değişikliğinin devamı5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İmar Hakkı Kanunu’na “imar hakkı aktarımı” tanımı eklenmişti. Son düzenleme ile bu hakların uygulanmasına ilişkin detaylar belirlendi.Yeni düzenleme ile vatandaşların kamu hizmet alanında kalan parsellerinde yapılaşma hakkı verilememesinden doğan mağduriyetler ortadan kaldırılacak.Mülkiyet hakkına el konulmayacakİmar hakkı aktarımı sürecinde vatandaşın mülkiyetine el konulmayacak. İşlemler, taşınmaz sahiplerinin karşılıklı muvafakatiyle gerçekleştirilecek. Tüm süreçler, Kamulaştırma Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız değerleme kuruluşlarının raporları esas alınarak yürütülecek.Hukuki anlaşmazlıklar çözülecekDüzenleme ile uzun yıllardır yaşanan hukuki anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulacak. Vatandaşlar mağdur edilmeden kamu yararına hizmet alanları oluşturulacak. İş ve işlem süreçleri, imar planı onaylamaya yetkili idareler (yerel yönetimler ve bakanlıklar) tarafından yürütülecek.Parselasyon planları e-Devlet’te görülecekYeni düzenleme kapsamında, onaylanan parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen PARSİD sistemine girilmesi zorunlu hale getirildi.Bakan Kurum: Uzun yıllardır süren sorunu çözüyoruzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin önemine dikkat çekti:“Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun.”

