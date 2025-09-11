https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/yillardir-suren-arsa-ve-arazi-sorunu-icin-cozum--imar-hakki-aktarimi-basladi-1099285357.html
Yıllardır süren arsa ve arazi sorunu için çözüm: İmar hakkı aktarımı başladı
Yıllardır süren arsa ve arazi sorunu için çözüm: İmar hakkı aktarımı başladı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarında kamu hizmeti alanına ayrılan parseller için yeni düzenleme getirdi. İmar hakkı aktarımı ile... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T12:30+0300
2025-09-11T12:30+0300
2025-09-11T12:30+0300
ekonomi̇
i̇mar
arsa
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155466_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_75b67f6c4100c4a52a6329840da33a29.jpg
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, parseli kamu hizmeti alanına giren ve bu nedenle yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların imar hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.Kanun değişikliğinin devamı5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İmar Hakkı Kanunu’na “imar hakkı aktarımı” tanımı eklenmişti. Son düzenleme ile bu hakların uygulanmasına ilişkin detaylar belirlendi.Yeni düzenleme ile vatandaşların kamu hizmet alanında kalan parsellerinde yapılaşma hakkı verilememesinden doğan mağduriyetler ortadan kaldırılacak.Mülkiyet hakkına el konulmayacakİmar hakkı aktarımı sürecinde vatandaşın mülkiyetine el konulmayacak. İşlemler, taşınmaz sahiplerinin karşılıklı muvafakatiyle gerçekleştirilecek. Tüm süreçler, Kamulaştırma Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız değerleme kuruluşlarının raporları esas alınarak yürütülecek.Hukuki anlaşmazlıklar çözülecekDüzenleme ile uzun yıllardır yaşanan hukuki anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulacak. Vatandaşlar mağdur edilmeden kamu yararına hizmet alanları oluşturulacak. İş ve işlem süreçleri, imar planı onaylamaya yetkili idareler (yerel yönetimler ve bakanlıklar) tarafından yürütülecek.Parselasyon planları e-Devlet’te görülecekYeni düzenleme kapsamında, onaylanan parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen PARSİD sistemine girilmesi zorunlu hale getirildi.Bakan Kurum: Uzun yıllardır süren sorunu çözüyoruzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin önemine dikkat çekti:“Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gayrimenkul-uzmanindan-tapu-islemleri-icin-uyari-yil-sonuna-birakmayin-1099259070.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098155466_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af87eef4586ed72d72c485752dbf6f16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇mar, arsa, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
i̇mar, arsa, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Yıllardır süren arsa ve arazi sorunu için çözüm: İmar hakkı aktarımı başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarında kamu hizmeti alanına ayrılan parseller için yeni düzenleme getirdi. İmar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı hakları başka alanlara taşınabilecek.
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, parseli kamu hizmeti alanına giren ve bu nedenle yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların imar hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.
Kanun değişikliğinin devamı
5 Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İmar Hakkı Kanunu’na “imar hakkı aktarımı” tanımı eklenmişti. Son düzenleme ile bu hakların uygulanmasına ilişkin detaylar belirlendi.
Yeni düzenleme ile vatandaşların kamu hizmet alanında kalan parsellerinde yapılaşma hakkı verilememesinden doğan mağduriyetler ortadan kaldırılacak.
İmar hakları başka alanlara aktarılacak.
Vatandaş imar hakkına kavuşacak.
Kamu kurumları ise yeni hizmet alanlarına sahip olacak.
Mülkiyet hakkına el konulmayacak
İmar hakkı aktarımı sürecinde vatandaşın mülkiyetine el konulmayacak. İşlemler, taşınmaz sahiplerinin karşılıklı muvafakatiyle gerçekleştirilecek. Tüm süreçler, Kamulaştırma Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bağımsız değerleme kuruluşlarının raporları esas alınarak yürütülecek.
Hukuki anlaşmazlıklar çözülecek
Düzenleme ile uzun yıllardır yaşanan hukuki anlaşmazlıklar çözüme kavuşturulacak. Vatandaşlar mağdur edilmeden kamu yararına hizmet alanları oluşturulacak. İş ve işlem süreçleri, imar planı onaylamaya yetkili idareler (yerel yönetimler ve bakanlıklar) tarafından yürütülecek.
Parselasyon planları e-Devlet’te görülecek
Yeni düzenleme kapsamında, onaylanan parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen PARSİD sistemine girilmesi zorunlu hale getirildi.
Vatandaşlar taşınmazlarını ilgilendiren tüm bilgileri e-Devlet üzerinden
takip edebilecek.
İtirazlarını yine e-Devlet aracılığıyla yapabilecek.
Bakan Kurum: Uzun yıllardır süren sorunu çözüyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenlemenin önemine dikkat çekti:
“Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun.”