Manavgat’ta rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanı ve kardeşi tutuklandı
Manavgat’ta rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanı ve kardeşi tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve... 11.09.2025
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.Soruşturma dosyasına göre, Sözen kardeşlerin Manavgat’taki bazı otel projelerinde rüşvet ve baskı yoluyla hisseleri devralmaya çalıştığı, otellere cezai işlemler uygulanması veya uygulanmaması karşılığında para ve ziynet eşyası talep ettikleri iddia edildi. Evlerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilen Sözen kardeşler dışında, soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. isimli şüpheliler de mahkeme kararıyla tutuklandı.
Manavgat’ta rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanı ve kardeşi tutuklandı

21:30 11.09.2025
Manavgat Belediyesi
Manavgat Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma dosyasına göre, Sözen kardeşlerin Manavgat’taki bazı otel projelerinde rüşvet ve baskı yoluyla hisseleri devralmaya çalıştığı, otellere cezai işlemler uygulanması veya uygulanmaması karşılığında para ve ziynet eşyası talep ettikleri iddia edildi.
Evlerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilen Sözen kardeşler dışında, soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. isimli şüpheliler de mahkeme kararıyla tutuklandı.
TÜRKİYE
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı
8 Temmuz, 14:53
