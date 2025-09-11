https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/manavgatta-rusvet-operasyonu-eski-belediye-baskani-ve-kardesi-tutuklandi-1099302277.html

Manavgat’ta rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanı ve kardeşi tutuklandı

Manavgat'ta rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanı ve kardeşi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve...

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne gönderildi.Soruşturma dosyasına göre, Sözen kardeşlerin Manavgat’taki bazı otel projelerinde rüşvet ve baskı yoluyla hisseleri devralmaya çalıştığı, otellere cezai işlemler uygulanması veya uygulanmaması karşılığında para ve ziynet eşyası talep ettikleri iddia edildi. Evlerinden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirilen Sözen kardeşler dışında, soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B., Ö.E. ve A.U. isimli şüpheliler de mahkeme kararıyla tutuklandı.

