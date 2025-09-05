Trump, teknoloji milyarderlerini Beyaz Saray'da ağırladı: Elon Musk yer almadı

Türkiye
Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen milyarderlerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almadı. Mark... 05.09.2025
Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin milyarderlerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.
06:45 05.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen milyarderlerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almadı. Mark Zuckerberg ve Bill Gates dikkat çeken konuklar arasındaydı.
Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin milyarderlerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.
Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.
Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.
Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.
Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.
