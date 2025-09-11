https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/37-ilin-emniyet-genel-muduru-degisti-22-emniyet-muduru-ise-merkeze-cekildi-1099272091.html
37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) çok sayıda atama gerçekleştirildi. 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 37 ilde Emniyet Genel Müdürü değişti.Atamalar ise şu şekilde gerçekleştirildi:
00:30 11.09.2025 (güncellendi: 00:43 11.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) çok sayıda atama gerçekleştirildi. 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 37 ilde Emniyet Genel Müdürü değişti.
Atamalar ise şu şekilde gerçekleştirildi: