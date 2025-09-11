Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi
37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) çok sayıda atama gerçekleştirildi. 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 37 ilde Emniyet Genel Müdürü değişti.Atamalar ise şu şekilde gerçekleştirildi:
00:30 11.09.2025 (güncellendi: 00:43 11.09.2025)
© AAPolis
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) çok sayıda atama gerçekleştirildi. 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 37 ilde Emniyet Genel Müdürü değişti.
Atamalar ise şu şekilde gerçekleştirildi:
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 37 ilin Emniyet Genel Müdürü değişirken, 22 Emniyet Müdürü ise merkeze çekildi.
