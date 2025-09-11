Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/abdulkadir-selvi-hayati-durduracak-eylemler-yapmak-chpye-en-buyuk-zarari-vermek-demektir-1099278557.html
Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir
Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in röportajını hatırlattı ve "Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir. O zaman Erdoğan... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T10:19+0300
2025-09-11T10:19+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099279368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b153719b0793f743469681bae29b8a10.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdiÖzgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Selvi konuya ilişkin bugün yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:'Erdoğan 'Bunlar devlet ve millet düşmanı' der'Selvi, Erdoğan'ın olası tutumundan bahsetti ve "O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır. Çünkü bizim milletimiz hayatı durduracak çaptaki eylemlerden hoşlanmaz. Böylece haklıysanız dahi haksız duruma düşersiniz. Milletle karşı karşıya gelirsiniz. Özgür Özel sert çıkış yapabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Meydan okuyabilir. Bunlar siyasetin gerekleridir. Ama tehdit ve hakaret işin içine girdi mi, haklıyken haksız konuma düşer" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/taksim-meydaninda-guvenlik-onlemi-artti-ozgur-ozel-ve-gursel-tekin-yan-yana-gelecek-mi-1099224843.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099279368_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_e908c69cfb00c70012956fc1a9a7df4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi
abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir

10:19 11.09.2025
© Murat ŞengülCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© Murat Şengül
Abone ol
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in röportajını hatırlattı ve "Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir. O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdi
Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Selvi konuya ilişkin bugün yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul İl Başkanlığı’na atanan çağrı heyetine karşı verdiği mücadele ile rüzgârı tersine çevirmeyi başardı. Ancak, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” diyor. Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir. Bu aşamada barışçıl dahi olsa hayatı durduracak eylemler yapmak demek, iktidarın eline en büyük kozu vermek demektir.

'Erdoğan 'Bunlar devlet ve millet düşmanı' der'

Selvi, Erdoğan'ın olası tutumundan bahsetti ve "O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır. Çünkü bizim milletimiz hayatı durduracak çaptaki eylemlerden hoşlanmaz. Böylece haklıysanız dahi haksız duruma düşersiniz. Milletle karşı karşıya gelirsiniz. Özgür Özel sert çıkış yapabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Meydan okuyabilir. Bunlar siyasetin gerekleridir. Ama tehdit ve hakaret işin içine girdi mi, haklıyken haksız konuma düşer" dedi.
CHP lideri Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
TÜRKİYE
CHP’nin kuruluş yıl dönümü: Özgür Özel Taksim’de çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
9 Eylül, 13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала