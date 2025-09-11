https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/abdulkadir-selvi-hayati-durduracak-eylemler-yapmak-chpye-en-buyuk-zarari-vermek-demektir-1099278557.html

Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir

Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in röportajını hatırlattı ve "Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir. O zaman Erdoğan... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T10:19+0300

2025-09-11T10:19+0300

2025-09-11T10:19+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

recep tayyip erdoğan

abdulkadir selvi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099279368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b153719b0793f743469681bae29b8a10.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdiÖzgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Selvi konuya ilişkin bugün yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:'Erdoğan 'Bunlar devlet ve millet düşmanı' der'Selvi, Erdoğan'ın olası tutumundan bahsetti ve "O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır. Çünkü bizim milletimiz hayatı durduracak çaptaki eylemlerden hoşlanmaz. Böylece haklıysanız dahi haksız duruma düşersiniz. Milletle karşı karşıya gelirsiniz. Özgür Özel sert çıkış yapabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Meydan okuyabilir. Bunlar siyasetin gerekleridir. Ama tehdit ve hakaret işin içine girdi mi, haklıyken haksız konuma düşer" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/taksim-meydaninda-guvenlik-onlemi-artti-ozgur-ozel-ve-gursel-tekin-yan-yana-gelecek-mi-1099224843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi