Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP'ye en büyük zararı vermek demektir
Abdulkadir Selvi: Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in röportajını hatırlattı ve "Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP'ye en büyük zararı vermek demektir. O zaman Erdoğan...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdiÖzgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Selvi konuya ilişkin bugün yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:'Erdoğan 'Bunlar devlet ve millet düşmanı' der'Selvi, Erdoğan'ın olası tutumundan bahsetti ve "O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır. Çünkü bizim milletimiz hayatı durduracak çaptaki eylemlerden hoşlanmaz. Böylece haklıysanız dahi haksız duruma düşersiniz. Milletle karşı karşıya gelirsiniz. Özgür Özel sert çıkış yapabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Meydan okuyabilir. Bunlar siyasetin gerekleridir. Ama tehdit ve hakaret işin içine girdi mi, haklıyken haksız konuma düşer" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdi
Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Selvi konuya ilişkin bugün yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul İl Başkanlığı’na atanan çağrı heyetine karşı verdiği mücadele ile rüzgârı tersine çevirmeyi başardı. Ancak, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, “Hayatı durdurma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz” diyor. Hayatı durduracak eylemler yapmak CHP’ye en büyük zararı vermek demektir. Bu aşamada barışçıl dahi olsa hayatı durduracak eylemler yapmak demek, iktidarın eline en büyük kozu vermek demektir.
'Erdoğan 'Bunlar devlet ve millet düşmanı' der'
Selvi, Erdoğan'ın olası tutumundan bahsetti ve "O zaman Erdoğan çıkar, “Bunlar devlet ve millet düşmanı” der. Kitleler de buna inanır. Çünkü bizim milletimiz hayatı durduracak çaptaki eylemlerden hoşlanmaz. Böylece haklıysanız dahi haksız duruma düşersiniz. Milletle karşı karşıya gelirsiniz. Özgür Özel sert çıkış yapabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Meydan okuyabilir. Bunlar siyasetin gerekleridir. Ama tehdit ve hakaret işin içine girdi mi, haklıyken haksız konuma düşer" dedi.