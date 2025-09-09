Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/taksim-meydaninda-guvenlik-onlemi-artti-ozgur-ozel-ve-gursel-tekin-yan-yana-gelecek-mi-1099224843.html
Taksim meydanında güvenlik önlemi arttı: Özgür Özel ve Gürsel Tekin yan yana gelecek mi?
Taksim meydanında güvenlik önlemi arttı: Özgür Özel ve Gürsel Tekin yan yana gelecek mi?
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda yaşanan tartışmaların ardından Gürsel Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer, bina tartışmasına girmek istemiyoruz”... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T13:21+0300
2025-09-09T13:23+0300
türki̇ye
taksim
özgür özel
gürsel tekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085364114_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d4646b6818b8aa0b14e3cf95180edb74.jpg
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne atanan Gürsel Tekin, partinin il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşındığı yönündeki açıklamaların ardından konuştu. Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir” ifadelerini kullandı.'Öfkemizi içimize gömdük'Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki çelenk töreninde karşılayacağını açıkladı. Açıklamasında birlik mesajı veren Tekin, “Partimin genel başkanıdır, partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak” dedi.Taksim'de güvenlik önlemiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte partinin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakacak. Törene Gürsel Tekin’in de katılması bekleniyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gursel-tekin-taksimde-celenk-birakti-hangi-binaya-gidecegini-acikladi-1099213911.html
türki̇ye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085364114_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_99ce7d0d070836f5daabf53ada3dd51f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
taksim, özgür özel, gürsel tekin
taksim, özgür özel, gürsel tekin

Taksim meydanında güvenlik önlemi arttı: Özgür Özel ve Gürsel Tekin yan yana gelecek mi?

13:21 09.09.2025 (güncellendi: 13:23 09.09.2025)
© SÜMER AVCI-AW236718Polis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© SÜMER AVCI-AW236718
Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanlığı konusunda yaşanan tartışmaların ardından Gürsel Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer, bina tartışmasına girmek istemiyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakacağı tören öncesinde meydan bariyerlerle çevrildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne atanan Gürsel Tekin, partinin il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşındığı yönündeki açıklamaların ardından konuştu. Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir” ifadelerini kullandı.

'Öfkemizi içimize gömdük'

Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki çelenk töreninde karşılayacağını açıkladı.
Açıklamasında birlik mesajı veren Tekin, “Partimin genel başkanıdır, partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak” dedi.

Taksim'de güvenlik önlemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte partinin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakacak.
Törene Gürsel Tekin’in de katılması bekleniyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
TÜRKİYE
CHP binasında gerginlik sürüyor: Gürsel Tekin, Özgür Özel'i karşılayacak mı?
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала