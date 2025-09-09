https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/taksim-meydaninda-guvenlik-onlemi-artti-ozgur-ozel-ve-gursel-tekin-yan-yana-gelecek-mi-1099224843.html

Taksim meydanında güvenlik önlemi arttı: Özgür Özel ve Gürsel Tekin yan yana gelecek mi?

09.09.2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne atanan Gürsel Tekin, partinin il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşındığı yönündeki açıklamaların ardından konuştu. Tekin, “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir” ifadelerini kullandı.'Öfkemizi içimize gömdük'Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki çelenk töreninde karşılayacağını açıkladı. Açıklamasında birlik mesajı veren Tekin, “Partimin genel başkanıdır, partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak” dedi.Taksim'de güvenlik önlemiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte partinin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakacak. Törene Gürsel Tekin’in de katılması bekleniyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.

