https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/sarkici-ece-seckin-4-yildir-tacize-ugruyorum-1099242084.html
Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum
Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını gündeme taşıdı. Seçkin, 4 yıldır kendisini ve... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T00:51+0300
2025-09-10T00:51+0300
2025-09-10T00:51+0300
türki̇ye
ece seçkin
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103609/97/1036099717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_950ee8d8ffec3d63c62fa31daed70a03.jpg
Şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini taciz eden kişinin ölüm tehditleri savurduğunu belirterek yardım istedi.Sosyal medya hesabından 'imdat' başlıklı mesaj paylaşan Seçkin, tacizcinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini ve defalarca uzaklaştırma kararına rağmen farklı numaralardan tehditlerini sürdürdüğünü, eşinin iş çıkışında bile peşlerini bırakamadığını belirterek, Adalet Bakanlığı ve ilgili mercilerin harekete geçmesini talep etti.Şüphelinin karakolda bulunduğunu ancak kanun gereği kısa sürede serbest bırakılma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Seçkin, “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözleriyle yetkililere seslendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/manken-sevval-sahinin-bindigi-arac-gundem-olmustu-emniyet-surucuyu-yakaladi-1099241206.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103609/97/1036099717_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc72b5b85a964f758139eb52dd095ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ece seçkin, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, tehdit
ece seçkin, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, tehdit
Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını gündeme taşıdı. Seçkin, 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin, eşi Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit ettiğini belirterek, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini taciz eden kişinin ölüm tehditleri savurduğunu belirterek yardım istedi.
Sosyal medya hesabından 'imdat' başlıklı mesaj paylaşan Seçkin, tacizcinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini ve defalarca uzaklaştırma kararına rağmen farklı numaralardan tehditlerini sürdürdüğünü, eşinin iş çıkışında bile peşlerini bırakamadığını belirterek, Adalet Bakanlığı ve ilgili mercilerin harekete geçmesini talep etti.
Şüphelinin karakolda bulunduğunu ancak kanun gereği kısa sürede serbest bırakılma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Seçkin, “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözleriyle yetkililere seslendi.