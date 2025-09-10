https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/sarkici-ece-seckin-4-yildir-tacize-ugruyorum-1099242084.html

Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum

Şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini taciz eden kişinin ölüm tehditleri savurduğunu belirterek yardım istedi.Sosyal medya hesabından 'imdat' başlıklı mesaj paylaşan Seçkin, tacizcinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini ve defalarca uzaklaştırma kararına rağmen farklı numaralardan tehditlerini sürdürdüğünü, eşinin iş çıkışında bile peşlerini bırakamadığını belirterek, Adalet Bakanlığı ve ilgili mercilerin harekete geçmesini talep etti.Şüphelinin karakolda bulunduğunu ancak kanun gereği kısa sürede serbest bırakılma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Seçkin, “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözleriyle yetkililere seslendi.

