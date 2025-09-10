Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/sarkici-ece-seckin-4-yildir-tacize-ugruyorum-1099242084.html
Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum
Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını gündeme taşıdı. Seçkin, 4 yıldır kendisini ve... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T00:51+0300
2025-09-10T00:51+0300
türki̇ye
ece seçkin
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103609/97/1036099717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_950ee8d8ffec3d63c62fa31daed70a03.jpg
Şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini taciz eden kişinin ölüm tehditleri savurduğunu belirterek yardım istedi.Sosyal medya hesabından 'imdat' başlıklı mesaj paylaşan Seçkin, tacizcinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini ve defalarca uzaklaştırma kararına rağmen farklı numaralardan tehditlerini sürdürdüğünü, eşinin iş çıkışında bile peşlerini bırakamadığını belirterek, Adalet Bakanlığı ve ilgili mercilerin harekete geçmesini talep etti.Şüphelinin karakolda bulunduğunu ancak kanun gereği kısa sürede serbest bırakılma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Seçkin, “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözleriyle yetkililere seslendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/manken-sevval-sahinin-bindigi-arac-gundem-olmustu-emniyet-surucuyu-yakaladi-1099241206.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103609/97/1036099717_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc72b5b85a964f758139eb52dd095ba6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ece seçkin, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, tehdit
ece seçkin, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, tehdit

Şarkıcı Ece Seçkin: 4 yıldır tacize uğruyorum

00:51 10.09.2025
© Fotoğraf : InstagramEce Seçkin
Ece Seçkin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada uzun süredir yaşadığı taciz ve tehdit olaylarını gündeme taşıdı. Seçkin, 4 yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin, eşi Çağrı Terlemez’i ölümle tehdit ettiğini belirterek, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini taciz eden kişinin ölüm tehditleri savurduğunu belirterek yardım istedi.
Sosyal medya hesabından 'imdat' başlıklı mesaj paylaşan Seçkin, tacizcinin eşine ölüm tehditleri gönderdiğini ve defalarca uzaklaştırma kararına rağmen farklı numaralardan tehditlerini sürdürdüğünü, eşinin iş çıkışında bile peşlerini bırakamadığını belirterek, Adalet Bakanlığı ve ilgili mercilerin harekete geçmesini talep etti.
Şüphelinin karakolda bulunduğunu ancak kanun gereği kısa sürede serbest bırakılma ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Seçkin, “Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin” sözleriyle yetkililere seslendi.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
TÜRKİYE
Manken Şevval Şahin'in bindiği araç gündem olmuştu: Emniyet sürücüyü yakaladı
Dün, 23:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала