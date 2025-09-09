https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/manken-sevval-sahinin-bindigi-arac-gundem-olmustu-emniyet-surucuyu-yakaladi-1099241206.html
Manken Şevval Şahin'in bindiği araç gündem olmuştu: Emniyet sürücüyü yakaladı
Manken Şevval Şahin'in bindiği araç gündem olmuştu: Emniyet sürücüyü yakaladı
Beşiktaş’ta manken Şevval Şahin’in arkadaşıyla bindiği otomobilin ön camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kartın sahte olduğu belirlendi. Emniyet... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099241002_0:229:282:388_1920x0_80_0_0_b04fe728c3feb7eceb287930c2d27ce2.jpg
Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025’te Beşiktaş’ta tespit edilen araçta söz konusu kartın bulunduğu bildirildi. Aracın sürücüsü M.A. yakalanırken, hem kendisine hem de araç sahibi B.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıklardan idari para cezası uygulandı.Ayrıca sürücü M.A. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025’te Beşiktaş’ta tespit edilen araçta söz konusu kartın bulunduğu bildirildi. Aracın sürücüsü M.A. yakalanırken, hem kendisine hem de araç sahibi B.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıklardan idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü M.A. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.