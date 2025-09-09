Türkiye
Manken Şevval Şahin'in bindiği araç gündem olmuştu: Emniyet sürücüyü yakaladı
Manken Şevval Şahin'in bindiği araç gündem olmuştu: Emniyet sürücüyü yakaladı
Beşiktaş'ta manken Şevval Şahin'in arkadaşıyla bindiği otomobilin ön camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kartın sahte olduğu belirlendi. Emniyet... 09.09.2025
Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025’te Beşiktaş’ta tespit edilen araçta söz konusu kartın bulunduğu bildirildi. Aracın sürücüsü M.A. yakalanırken, hem kendisine hem de araç sahibi B.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıklardan idari para cezası uygulandı.Ayrıca sürücü M.A. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
23:17 09.09.2025
Beşiktaş’ta manken Şevval Şahin’in arkadaşıyla bindiği otomobilin ön camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kartın sahte olduğu belirlendi. Emniyet sürücüyü yakalayarak resmi belgede sahtecilikten işlem yaparken, araç sahibine ise para cezası kesildi.
Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı belgenin sahte olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 8 Eylül 2025’te Beşiktaş’ta tespit edilen araçta söz konusu kartın bulunduğu bildirildi. Aracın sürücüsü M.A. yakalanırken, hem kendisine hem de araç sahibi B.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıklardan idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü M.A. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
