Rus vekil Leonid Slutskiy, Polonya'daki İHA olayının, Kiev ve Brüksel'in, NATO güçlerini Ukrayna çatışmasına çekme girişimi olduğunu belirtti. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ‘Polonya'daki İHA olayının, Kiev ve Brüksel'in, Üçüncü Dünya Savaşı gibi olası sonuçları göz ardı ederek NATO güçlerini Ukrayna çatışmasına çekme girişimi olduğu’ görüşünü dile getirdi.Slutskiy, “Polonya'daki İHA olayı etrafındaki histerinin açıkça bir provokasyon unsuru taşıdığı görülüyor. AB diplomasisi başkanı Kaja Kallas ve Vladimir Zelenskiy her şeyden Rusya'yı sorumlu tutmaya başladı ve iddia ettikleri ‘tehdit’ seviyesini en uç noktaya taşıdılar. Neo-Nazi cuntası ve onun desteğinden beslenen Avrupa şahinleri, Kuzey Atlantik bloku güçlerini Ukrayna çatışmasına çekme çabalarından vazgeçmiyor ve bunun Üçüncü Dünya Savaşı şeklinde ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını görmezden geliyorlar” ifadelerine yer verdi.NATO'nun Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesini devreye soktuğunu belirten Slutskiy, bunun üye ülkelerin istişaresi anlamına geldiğini, ittifakın Kiev ve Brüksel tarafından fiilen zorlandığı ‘kolektif savunma’ anlamına gelmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.
