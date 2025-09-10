https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rusya-disisleri-bakanligi-polonya-sinirini-gectigi-iddia-edilen-ihalar-konusunda-polonya-ile-1099267485.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya ile istişarelere hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya ile istişarelere hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelere katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Varşova'nın Moskova'ya yönelttiği suçlamaların ardından, Rusya ve Polonya savunma bakanlıklarının olası istişarelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Varşova'dan gelen suçlamalar temelsiz olmasına rağmen, olayın tüm taraflar için tam olarak açıklığa kavuşturulması ve durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi amacıyla, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak Polonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu çalışmaya katılmaya hazır" ifadelerine yer verildi.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Polonya sınırını geçtiği iddia edilen İHA'lar konusunda Polonya ile istişarelere hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya sınırını geçtiği iddia edilen insansız hava araçları (İHA) konusunda Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelere katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Varşova'nın Moskova'ya yönelttiği suçlamaların ardından, Rusya ve Polonya savunma bakanlıklarının olası istişarelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Varşova'dan gelen suçlamalar temelsiz olmasına rağmen, olayın tüm taraflar için tam olarak açıklığa kavuşturulması ve durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi amacıyla, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak Polonya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaya hazır. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu çalışmaya katılmaya hazır" ifadelerine yer verildi.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya üzerinde ‘tehlike arz eden’ Rusya’ya ait insansız hava araçlarının düşürüldüğü iddiasında bulunmuş, ancak bu iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunmamıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha sonra söz konusu İHA’ların sayısının 10’dan fazla olduğunu ileri sürmüştü. Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Rusya'nın geçici maslahatgüzarı Andrey Ordaş, Polonya'nın toprakları üzerinde düşürülen İHA’ların Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e Polonya yönetimi tarafından herhangi bir temas talebinde bulunulmadığını, ayrıca, AB ve NATO yönetiminin her gün Rusya'yı provokasyonlarla suçladığını, ancak herhangi bir argüman sunmaya çalışmadığını da ifade etmişti.