RDIF Başkanı Dmitriyev: Kirk'e yönelik suikast girişimi ABD'deki bölünmenin derinliğini gösteriyor
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yönelik olumlu açıklamaları ve diyalog çağrılarıyla bilinen Amerikalı politikacı Charlie Kirk'e yönelik suikast girişiminin ABD'deki bölünmenin derinliğini gösterdiğini ifade etti.
Dmitriyev, "ABD’de Rusya'ya yönelik olumlu açıklamaları ve diyalog çağrılarıyla bilinen en gözde muhafazakar liderlerden biri olan Charlie Kirk'e girişiminde bulunuldu. Bu olay sadece Amerikan siyaseti için değil, tüm dünya için de önemlidir. Sağduyu savunan ve histeri karşıtı olan bir kişiye suikast girişimi, ABD'deki bölünmenin derinliğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.
ABD’li muhafazakar politikacı ve aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte boynundan silahla yaralandı. Üniversite, saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Kirk’e yönelik saldırıya tepki göstererek, politikacı için dua edilmesini istedi. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler de saldırıyı kınayarak Kirk’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
