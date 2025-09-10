https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rdif-baskani-dmitriyev-baristan-yana-olan-sagduyu-selamlanmali-1099268492.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Barıştan yana olan ‘sağduyu’ selamlanmalı
RDIF Başkanı Dmitriyev: Barıştan yana olan 'sağduyu' selamlanmalı
10.09.2025
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından barış ve küresel güvenlikten yana olan ‘aklın sesini’ selamlama çağrısı yaptı.Dmitriyev, “Barış ve küresel güvenlik isteyen dünyanın dört bir yanındaki ‘aklın sesini’ selamlayalım” ifadelerine yer verdi.RDIF Başkanı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto'yu ‘sağduyunun sesi’ olarak nitelendirerek, “Aklın sesi olan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, savaşçı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen'e, AB'yi üçüncü dünya savaşına sürüklememesi gerektiğini açıklıyor” diye yazdı.Daha önce Szijjarto, Avrupa'daki politikacılar arasında Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini isteyenlerin sayısının daha fazla olduğunu, ancak Budapeşte'nin barışın sağlanması için çaba göstereceğini belirtmiş, diyalogun gerekliliğine vurgu yapmıştı.
RDIF Başkanı Dmitriyev: Barıştan yana olan ‘sağduyu’ selamlanmalı
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, barıştan yana olan ‘aklın sesinin’ selamlanması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından barış ve küresel güvenlikten yana olan ‘aklın sesini’ selamlama çağrısı yaptı.
Dmitriyev, “Barış ve küresel güvenlik isteyen dünyanın dört bir yanındaki ‘aklın sesini’ selamlayalım” ifadelerine yer verdi.
RDIF Başkanı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto'yu ‘sağduyunun sesi’ olarak nitelendirerek, “Aklın sesi olan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, savaşçı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen'e, AB'yi üçüncü dünya savaşına sürüklememesi gerektiğini açıklıyor” diye yazdı.
Daha önce Szijjarto, Avrupa'daki politikacılar arasında Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini isteyenlerin sayısının daha fazla olduğunu, ancak Budapeşte'nin barışın sağlanması için çaba göstereceğini belirtmiş, diyalogun gerekliliğine vurgu yapmıştı.