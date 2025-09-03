https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rutteden-ukrayna-aciklamasi-avrupali-liderler-son-kararlarini-veriyor-1099057497.html
Rutte'den Ukrayna açıklaması: Avrupalı liderler son kararlarını veriyor
Avrupa ülkelerinin gündeme taşıdığı Ukrayna'ya verilmesi planlanan "güvenlik garantileri" konusunda gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: 'Yarın önemli bir toplantı olacak' Rutte, yarın Vladimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle Paris'te yapacağı toplantıya işaret ederek, "Yarın önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla yarın veya yarından kısa bir süre sonra kolektif olarak neler başarabileceğimiz konusunda netlik kazanmayı bekliyorum. Bu, Amerikan tarafıyla da daha yoğun bir şekilde etkileşime girebileceğimiz, katılımları, güvenlik garantileri ve bunların nasıl görüneceği konusunda ne istediklerini görebileceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi. Rutte, "Putin ve Zelenskiy arasında ikili veya üçlü bir görüşme başlarsa, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamak son derece önemli" dedi. 'Güvenlik garantileri' gündemi Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanması konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme geldi. Ardından Avrupalı taraflar, bunların neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmelere hız verdiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamalarında, söz konusu zirvede ABD'nin bu garantilere katılma kararı aldığını vurguluyor.Zaharova ne demişti? Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa liderleri tarafından dillendirilen Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini belirtti ve "dolayısıyla ülkemizin güvenliğini garanti altına alacağını anlamak gerekir" diye ekledi.
NATO Genel Sekreteri, Avrupa'nın Ukrayna için gündeme taşıdığı "güvenlik garantileri" konusunda yarın Paris'te yapılacak toplantıdan net sonuçlar çıkmasını beklediğini söyledi.
Avrupa ülkelerinin gündeme taşıdığı Ukrayna'ya verilmesi planlanan "güvenlik garantileri" konusunda gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
Bu konudaki büyük bir atılım, tam üç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu Avrupalı liderlerle Alaska toplantısına hazırlık amacıyla yaptığı bir telefon görüşmesinde, bu güvenlik garantilerine katılmak istediğini açıklamasıyla gerçekleşti. Şu anda neredeyiz? Avrupalılar, diğer ortaklarla birlikte savunma bakanları ve liderler düzeyinde son kararlarını veriyor.
'Yarın önemli bir toplantı olacak'
Rutte, yarın Vladimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle Paris'te yapacağı toplantıya işaret ederek, "Yarın önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla yarın veya yarından kısa bir süre sonra kolektif olarak neler başarabileceğimiz konusunda netlik kazanmayı bekliyorum. Bu, Amerikan tarafıyla da daha yoğun bir şekilde etkileşime girebileceğimiz, katılımları, güvenlik garantileri ve bunların nasıl görüneceği konusunda ne istediklerini görebileceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi.
Rutte, "Putin ve Zelenskiy arasında ikili veya üçlü bir görüşme başlarsa, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamak son derece önemli" dedi.
'Güvenlik garantileri' gündemi
Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanması konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme geldi. Ardından Avrupalı taraflar, bunların neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmelere hız verdiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamalarında, söz konusu zirvede ABD'nin bu garantilere katılma kararı aldığını vurguluyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa liderleri tarafından dillendirilen Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini belirtti ve "dolayısıyla ülkemizin güvenliğini garanti altına alacağını anlamak gerekir" diye ekledi.