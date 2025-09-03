https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/rutteden-ukrayna-aciklamasi-avrupali-liderler-son-kararlarini-veriyor-1099057497.html

Rutte'den Ukrayna açıklaması: Avrupalı liderler son kararlarını veriyor

Rutte'den Ukrayna açıklaması: Avrupalı liderler son kararlarını veriyor

03.09.2025

Avrupa ülkelerinin gündeme taşıdığı Ukrayna'ya verilmesi planlanan "güvenlik garantileri" konusunda gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: 'Yarın önemli bir toplantı olacak' Rutte, yarın Vladimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle Paris'te yapacağı toplantıya işaret ederek, "Yarın önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla yarın veya yarından kısa bir süre sonra kolektif olarak neler başarabileceğimiz konusunda netlik kazanmayı bekliyorum. Bu, Amerikan tarafıyla da daha yoğun bir şekilde etkileşime girebileceğimiz, katılımları, güvenlik garantileri ve bunların nasıl görüneceği konusunda ne istediklerini görebileceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi. Rutte, "Putin ve Zelenskiy arasında ikili veya üçlü bir görüşme başlarsa, güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamak son derece önemli" dedi. 'Güvenlik garantileri' gündemi Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanması konusu, 18 Ağustos'ta Washington'da ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın katıldığı zirvede gündeme geldi. Ardından Avrupalı taraflar, bunların neler olabileceğine ilişkin teknik görüşmelere hız verdiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte, açıklamalarında, söz konusu zirvede ABD'nin bu garantilere katılma kararı aldığını vurguluyor.Zaharova ne demişti? Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa liderleri tarafından dillendirilen Ukrayna'ya "güvenlik garantilerinin" sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini belirtti ve "dolayısıyla ülkemizin güvenliğini garanti altına alacağını anlamak gerekir" diye ekledi.

