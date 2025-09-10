https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/pentagon-hegseth-dong-juna-abd-catisma-istemiyor-dedi-1099265125.html

Pentagon: Hegseth, Dong Jun’a ‘ABD çatışma istemiyor’ dedi

Pentagon ve Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Hegseth ve Çinli mevkidaşı Dong Jun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada “Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Ulusal Savunma Bakanı Amiral Dong Jun ile görüştü. Bakan Hegseth, ABD’nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir rejim değişikliği ya da ekonomik olarak boğma peşinde olmadığını açıkça belirtti” denildi ve eklendi:Çin: İç işlerine müdahalenin sonuçsuz kalacağı vurgulandıÇin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan haberde de “Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Salı günü ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir video görüşmesi gerçekleştirdi” bilgisi paylaşılırken, “Dong, açık bir tutumun sürdürülmesinin, iletişim ve etkileşimin korunmasının ve eşitlik, saygı ve barış içinde bir arada yaşama temelinde sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD askeri ilişkisi kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi ve eklendi:Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi2022’de Biden yönetiminde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

