Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/pentagon-hegseth-dong-juna-abd-catisma-istemiyor-dedi-1099265125.html
Pentagon: Hegseth, Dong Jun’a ‘ABD çatışma istemiyor’ dedi
Pentagon: Hegseth, Dong Jun’a ‘ABD çatışma istemiyor’ dedi
Sputnik Türkiye
Pentagon ve Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre Hegseth ve Çinli mevkidaşı Dong Jun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T17:27+0300
2025-09-10T17:27+0300
dünya
pete hegseth
dong jun
abd
çin
asya-pasifik
pentagon
abd
çin dışişleri bakanlığı
xinhua
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099264844_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6e42260d1d9ba19953d10a1ae600b956.jpg
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada “Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Ulusal Savunma Bakanı Amiral Dong Jun ile görüştü. Bakan Hegseth, ABD’nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir rejim değişikliği ya da ekonomik olarak boğma peşinde olmadığını açıkça belirtti” denildi ve eklendi:Çin: İç işlerine müdahalenin sonuçsuz kalacağı vurgulandıÇin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan haberde de “Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Salı günü ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir video görüşmesi gerçekleştirdi” bilgisi paylaşılırken, “Dong, açık bir tutumun sürdürülmesinin, iletişim ve etkileşimin korunmasının ve eşitlik, saygı ve barış içinde bir arada yaşama temelinde sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD askeri ilişkisi kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi ve eklendi:Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi2022’de Biden yönetiminde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bati-basini-amerika-saldirilarina-ragmen-dunya-her-zamankinden-cok-cin-mali-aliyor-1099251373.html
çin
asya-pasifik
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099264844_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_794df7a5aae2364ec9074aeb26ff451b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pete hegseth, dong jun, abd, çin, asya-pasifik, pentagon, abd, çin dışişleri bakanlığı, xinhua
pete hegseth, dong jun, abd, çin, asya-pasifik, pentagon, abd, çin dışişleri bakanlığı, xinhua

Pentagon: Hegseth, Dong Jun’a ‘ABD çatışma istemiyor’ dedi

17:27 10.09.2025
Dong Jun (solda), Pete Hegseth (sağda)
Dong Jun (solda), Pete Hegseth (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
Abone ol
Pentagon ve Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre Hegseth ve Çinli mevkidaşı Dong Jun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hegseth’in Don Jun’a ‘ABD’nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını’ söylediği bildirildi.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada “Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin’in Ulusal Savunma Bakanı Amiral Dong Jun ile görüştü. Bakan Hegseth, ABD’nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir rejim değişikliği ya da ekonomik olarak boğma peşinde olmadığını açıkça belirtti” denildi ve eklendi:

Bununla birlikte Hegseth, ABD’nin öncelikli stratejik alan olarak gördüğü Asya-Pasifik bölgesinde hayati çıkarları bulunduğunu ve bu çıkarları kararlılıkla koruyacağını net bir şekilde iletti. Genel olarak, Bakan ile Amiral görüşlerini açık ve yapıcı bir şekilde paylaştılar. Daha fazla görüşme yapılması konusunda mutabık kaldılar.

Çin: İç işlerine müdahalenin sonuçsuz kalacağı vurgulandı

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan haberde de “Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Salı günü ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir video görüşmesi gerçekleştirdi” bilgisi paylaşılırken, “Dong, açık bir tutumun sürdürülmesinin, iletişim ve etkileşimin korunmasının ve eşitlik, saygı ve barış içinde bir arada yaşama temelinde sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD askeri ilişkisi kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi ve eklendi:

Dong ayrıca Çin’in her zaman kendi kalkınmasına odaklandığını ve meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu belirterek, Çin’e yönelik kuşatma ya da caydırma girişimlerinin başarıya ulaşamayacağını, Çin’in iç işlerine müdahalenin de sonuçsuz kalacağını vurguladı.

Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi

2022’de Biden yönetiminde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.
Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
Çin-ABD Ticaret Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала