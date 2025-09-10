https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bati-basini-amerika-saldirilarina-ragmen-dunya-her-zamankinden-cok-cin-mali-aliyor-1099251373.html
Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor
Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor
Sputnik Türkiye
Batı basını, Çin ticaret verilerinin Trump'ın hamlelerine karşın büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Detaylar haberde...
2025-09-10T11:27+0300
2025-09-10T11:27+0300
2025-09-10T11:27+0300
dünya
çin
abd
ticaret
abd - çin ticaret savaşı
donald trump
amerika
vietnam
güneydoğu asya uluslar birliği (asean)
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8e6f1fdb775a5bb882b1be55b326cc0.jpg
Londra merkezli Economist, “Donald Trump ofise döndüğünden beri öfkesinin en çok yöneldiği ülkenin hangisi olduğu net: Çin” ifadelerine yer verirken, Trump’ın Nisan ayında yaptığı bir açıklamada “Dünyadaki her ülke bizi soydu. Ama Çin…en büyük soyguncu” dediğini ve 6 Eylül’de Çin için ‘en derin, en karanlık Çin’ dediğini vurgulayan ekonomi dergisi, Trump’ın ‘sözlerini eyleme de döktüğünü’ belirterek ekledi:‘Dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor’Bu verilere göre ‘Amerika dışındaki dünyanın, her zamankinden daha fazla Çin malı satın aldığını’ vurgulayan dergi analizi Çin’in aynı zamanda tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirdiğini belirtti.Haziran-Ağustos döneminde Çin’den Tayland ve Vietnam’a yapılan sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında arttığı belirtilirken, analize göre 'en keskin yükseliş elektronik ve makine ürünlerinde' oldu.‘Amerika aynı hatayı yapma riski taşıyor’Dergi, Trump’ın yerel firmaları koruma gerekçesiyle yaptığı hamlelerle ilgili Çin Seddi’ni işaret edip, bu kapanmanın ‘ülkenin dinamizmini yok ettiğini’ belirtirken ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/son-dakika-haberler-trump-gorusune-gore-hindistan-ve-rusyayi-en-karanlik-ve-derin-cine-kaptirdik-1099139610.html
çin
amerika
vietnam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4fb8ad0e7ca653668d746dfc06771a4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, ticaret, abd, ticaret savaşı
çin, ticaret, abd, ticaret savaşı
Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor
Economist dergisi 'Amerika saldırılarına rağmen Çin ticareti büyüyor' başlığı atarken, Amerika'nın 'Çin Seddi hatasına düştüğünü ve ticaret verilerinin şimdiden bunu gösterdiiğini' yazdı.
Londra merkezli Economist, “Donald Trump ofise döndüğünden beri öfkesinin en çok yöneldiği ülkenin hangisi olduğu net: Çin” ifadelerine yer verirken, Trump’ın Nisan ayında yaptığı bir açıklamada “Dünyadaki her ülke bizi soydu. Ama Çin…en büyük soyguncu” dediğini ve 6 Eylül’de Çin için ‘en derin, en karanlık Çin’ dediğini vurgulayan ekonomi dergisi, Trump’ın ‘sözlerini eyleme de döktüğünü’ belirterek ekledi:
Çin’in 8 Eylül’de yayınlanan en güncel verilerine göre son üç ayda Amerika’ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında düştü. Çin ihracatındaki payı Ağustos’ta yüzde 15’ten yüzde 10’a geriledi. Yine de Trump’ın asıl hedefi olan ‘Çin’in ticaret makinesini zayıflatması’ gerçekleşmedi. Çin’in toplam ihracatı artmaya devam etti, yeni pazarlar kaybı telafi etti. Haziran-Ağustos döneminde Çin’in toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 6 yükseldi. Afrika’ya satışlar üçte bir oranında arttı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’ne (ASEAN) ihracat beşte bir oranında yükseldi ve Avrupa’ya yapılan sevkiyatlar neredeyse onda bir arttı. Bir yıl önce AB ve Amerika, Çin mallarının benzer payını alıyordu. Bugün ise Avrupa, yüzde 60’tan fazla daha fazla pay alıyor.
‘Dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor’
Bu verilere göre ‘Amerika dışındaki dünyanın, her zamankinden daha fazla Çin malı satın aldığını’ vurgulayan dergi analizi Çin’in aynı zamanda tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirdiğini belirtti.
Haziran-Ağustos döneminde Çin’den Tayland ve Vietnam’a yapılan sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında arttığı belirtilirken, analize göre 'en keskin yükseliş elektronik ve makine ürünlerinde' oldu.
‘Amerika aynı hatayı yapma riski taşıyor’
Dergi, Trump’ın yerel firmaları koruma gerekçesiyle yaptığı hamlelerle ilgili Çin Seddi’ni işaret edip, bu kapanmanın ‘ülkenin dinamizmini yok ettiğini’ belirtirken ekledi:
Kendi duvarlarını inşa eden Amerika, bugün benzer bir hata yapma riski taşıyor, ticaret verileri de bunu şimdiden gösteriyor.