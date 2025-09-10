https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/bati-basini-amerika-saldirilarina-ragmen-dunya-her-zamankinden-cok-cin-mali-aliyor-1099251373.html

Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor

Batı basını: Amerika saldırılarına rağmen dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor

Sputnik Türkiye

Batı basını, Çin ticaret verilerinin Trump'ın hamlelerine karşın büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Detaylar haberde...

Londra merkezli Economist, “Donald Trump ofise döndüğünden beri öfkesinin en çok yöneldiği ülkenin hangisi olduğu net: Çin” ifadelerine yer verirken, Trump’ın Nisan ayında yaptığı bir açıklamada “Dünyadaki her ülke bizi soydu. Ama Çin…en büyük soyguncu” dediğini ve 6 Eylül’de Çin için ‘en derin, en karanlık Çin’ dediğini vurgulayan ekonomi dergisi, Trump’ın ‘sözlerini eyleme de döktüğünü’ belirterek ekledi:‘Dünya her zamankinden çok Çin malı alıyor’Bu verilere göre ‘Amerika dışındaki dünyanın, her zamankinden daha fazla Çin malı satın aldığını’ vurgulayan dergi analizi Çin’in aynı zamanda tedarik zincirlerindeki rolünü güçlendirdiğini belirtti.Haziran-Ağustos döneminde Çin’den Tayland ve Vietnam’a yapılan sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında arttığı belirtilirken, analize göre 'en keskin yükseliş elektronik ve makine ürünlerinde' oldu.‘Amerika aynı hatayı yapma riski taşıyor’Dergi, Trump’ın yerel firmaları koruma gerekçesiyle yaptığı hamlelerle ilgili Çin Seddi’ni işaret edip, bu kapanmanın ‘ülkenin dinamizmini yok ettiğini’ belirtirken ekledi:

