70 yaşındaki kadının 50 yıllık birikimini gasp ettiler: Önce ziynet eşyalarını aldılar, sonra kredi çektirmeye kalktılar
İstanbul'da 70 yaşındaki yaşlı kadını 'polisiz' diye kandıran iki şüpheli, kadının 2 milyonluk ziynet eşyalarını alıp, bankadan kredi çektirmek istediler. İki... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan ve 'oğlun kuyumcu soygununa karıştı' yalanıyla 70 yaşındaki kadının yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yaşlı kadına bankadan da kredi çektirmeye çalıştıkları da ortaya çıktı. Kadının evine gelerek bıçak göstermişlerFatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tek yaşayan 70 yaşındaki H.A'nın, kendilerini polis olarak tanıtan ve bıçak gösterip tehdit eden şüphelilerce evinde ziynet eşyalarının gasbedilmesinin ardından çalışma başlattı.Saha çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve giriş çıkış yapan 2 zanlıyı tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.H. ve K.B, Küçükçekmece'deki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.50 yıllık birikimini kaptırdıH.A, evinde oturduğu esnada tanımadığı numaradan arayan kişinin, "Oğlun kuyumcu soygununa karıştı. Senin elinde ne varsa hazırla. Polis ekipleri olarak almaya geleceğiz" demesi üzerine 50 yıl boyunca biriktirdiği yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çıkararak, eve gelen ve kendisine bıçak gösterip tehdit eden şüphelilere vermişti.Şüphelilerin talebi üzerine bankaya giden ve kredisi onaylanmayan H.A, eve dönüp oğlunu aradığında dolandırıldığını fark etmiş, mağdur kadın ve oğlunun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
