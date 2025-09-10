https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israilin-katara-yonelik-saldirilari-bmgk-acil-toplaniyor-1099245140.html

İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor

İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Katar’a yönelik saldırılarını bugün görüşecek. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T08:02+0300

2025-09-10T08:02+0300

2025-09-10T08:02+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

katar

hamas

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

pakistan

cezayir

katar dışişleri bakanlığı

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101975/49/1019754989_15:0:1158:643_1920x0_80_0_0_03282152cf5c47bcb9dda54c20ff1ce6.jpg

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık eden Güney Kore misyonundan yapılan açıklamaya göre, acil oturum bugün yapılacak.Güney Kore Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ‘Ortadoğu’daki durum’ konulu oturumun yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) başlayacağı bildirildi.Oturum talebi Pakistan ve Cezayir’den geldi.İsrail’in Katar’a saldırısıKatar Dışişleri Bakanlığı dün İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti. İsrail ordu radyosu, saldırıda yaklaşık 15 uçak kullandığını ve Doha'daki bir hedefe ondan fazla mühimmat atıldığını bildirmişti.Hamas, Gazze Şeridi'ndeki lideri Humam el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Katar İçişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Katar İç Güvenlik Özel Birimi çalışanının da bulunduğunu belirtmişti.Hamas liderlerinden biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleştiğini söylemişti.Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemlerine tepki göstermişti. İsrail'in sivil binaları vurarak Katar vatandaşlarının ve yabancı konuklarının hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayan bakanlık, İsrail’in ülke ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve Katar’ın egemenliğini de ihlal eden bu tür adımlarına müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/abd-avrupadaki-birliklerin-finansmanini-kisiyor-1099244749.html

i̇srail

katar

pakistan

cezayir

filistin

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, katar, hamas, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), pakistan, cezayir, katar dışişleri bakanlığı, donald trump, filistin, gazze şeridi