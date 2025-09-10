https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/israilin-katara-yonelik-saldirilari-bmgk-acil-toplaniyor-1099245140.html
İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor
İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Katar’a yönelik saldırılarını bugün görüşecek. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T08:02+0300
2025-09-10T08:02+0300
2025-09-10T08:02+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
katar
hamas
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
pakistan
cezayir
katar dışişleri bakanlığı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101975/49/1019754989_15:0:1158:643_1920x0_80_0_0_03282152cf5c47bcb9dda54c20ff1ce6.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık eden Güney Kore misyonundan yapılan açıklamaya göre, acil oturum bugün yapılacak.Güney Kore Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ‘Ortadoğu’daki durum’ konulu oturumun yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) başlayacağı bildirildi.Oturum talebi Pakistan ve Cezayir’den geldi.İsrail’in Katar’a saldırısıKatar Dışişleri Bakanlığı dün İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti. İsrail ordu radyosu, saldırıda yaklaşık 15 uçak kullandığını ve Doha'daki bir hedefe ondan fazla mühimmat atıldığını bildirmişti.Hamas, Gazze Şeridi'ndeki lideri Humam el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Katar İçişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Katar İç Güvenlik Özel Birimi çalışanının da bulunduğunu belirtmişti.Hamas liderlerinden biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleştiğini söylemişti.Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemlerine tepki göstermişti. İsrail'in sivil binaları vurarak Katar vatandaşlarının ve yabancı konuklarının hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayan bakanlık, İsrail’in ülke ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve Katar’ın egemenliğini de ihlal eden bu tür adımlarına müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/abd-avrupadaki-birliklerin-finansmanini-kisiyor-1099244749.html
i̇srail
katar
pakistan
cezayir
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101975/49/1019754989_158:0:1015:643_1920x0_80_0_0_a2805d4baaa1b7050c81bc26bcf0a776.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, katar, hamas, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), pakistan, cezayir, katar dışişleri bakanlığı, donald trump, filistin, gazze şeridi
ortadoğu, i̇srail, katar, hamas, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), pakistan, cezayir, katar dışişleri bakanlığı, donald trump, filistin, gazze şeridi
İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları: BMGK acil toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Katar’a yönelik saldırılarını bugün görüşecek.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başkanlık eden Güney Kore misyonundan yapılan açıklamaya göre, acil oturum bugün yapılacak.
Güney Kore Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ‘Ortadoğu’daki durum’ konulu oturumun yerel saatle 15.00’da (TSİ 22.00) başlayacağı bildirildi.
Oturum talebi Pakistan ve Cezayir’den geldi.
İsrail’in Katar’a saldırısı
Katar Dışişleri Bakanlığı dün İsrail'in Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını vurduğunu bildirmişti. İsrail ordu radyosu, saldırıda yaklaşık 15 uçak kullandığını ve Doha'daki bir hedefe ondan fazla mühimmat atıldığını bildirmişti.
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki lideri Humam el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Katar İçişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler arasında Katar İç Güvenlik Özel Birimi çalışanının da bulunduğunu belirtmişti.
Hamas liderlerinden biri, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleştiğini söylemişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemlerine tepki göstermişti. İsrail'in sivil binaları vurarak Katar vatandaşlarının ve yabancı konuklarının hayatlarını tehlikeye attığını vurgulayan bakanlık, İsrail’in ülke ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve Katar’ın egemenliğini de ihlal eden bu tür adımlarına müsamaha göstermeyeceğini belirtmişti.