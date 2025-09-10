ABD, Avrupa’daki birliklerin finansmanını kısıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/abd-avrupadaki-birliklerin-finansmanini-kisiyor-1099244749.html

ABD Savunma Bakanlığı, 2026 yılında Avrupa'daki ABD ordu birliklerinin harbe hazırlık durumuna yönelik finansmanı, 2023'e kıyasla neredeyse 15 kat azaltacak. 10.09.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili belgeleri inceledi. Belgelerdeki rakamlar, ABD’nin Avrupa’daki birliklerine yönelik finansmanını önemli ölçüde kısacağını ortaya koyuyor.ABD, ön konumlandırma depolarını kapsayan Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2) programının Avrupa bölümüne yönelik harcamalarını üst üste dördüncü yıl azaltıyor. 2023’te 495 milyon dolar olan finansman 2024’te 251 milyon 700 bine ve 2025’te 116 milyon 900 bine düşürülürken önümüzdeki yıl 33 milyon 400 bin dolar düzeyinde olması planlanıyor.Bütçe tasarısında belirtildiği gibi, karar ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Nisan ayında orduya eski programları ortadan kaldırması, yüksek teknoloji projelerine öncelik vermesi ve APS-2'yi sürdürülebilirlik moduna geçirmesi talimatını içeren bir kararla ilgili.Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Doğu Avrupa'daki güvenlik programlarında daha kapsamlı bir kesintiye gitmeye hazırlandığı bildirildi. Bu kesintiler arasında Baltık Güvenlik Girişimi'nin ve ortak ülkelerin ordularına eğitim, istihbarat paylaşımı ve ekipman tedarikini sağlayan ABD yasasının 333. bölümü kapsamındaki fonlamanın kısıtlanması da yer alıyor.Belgelere göre, APS programına yapılan harcamaların 2023'teki 660 milyon 200 bin dolardan 2026'da 330 milyon 800 bin dolara düşmesi bekleniyor. Bu durum, Washington'ın stratejik odağını Avrupa'dan Pasifik bölgesine kaydırdığını gösteriyor.

