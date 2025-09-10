https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-yonde-1099262064.html
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomistler, eylül ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısı yarın yapılacak. Piyasaların gözü, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren politika faizi kararında olacak. Faiz kararı, yalnızca mevduat oranlarını değil; kredi, kredi kartı ve tüketici kredisi maliyetlerini de doğrudan etkileyecek.Ekonomistlerin beklentisi: 200 baz puan indirimAA Finans’ın 26 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğunluğu eylül ayında politika faizinde 200 baz puan indirim öngörüyor.Ankete göre medyan beklenti, faizin 200 baz puan düşürülerek yüzde 41’e çekilmesi yönünde oldu.Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 36,5Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, yılın geri kalanında indirimlerin devam edeceğine işaret ediyor.Temmuz ayındaki PPK toplantısında TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısı yarın yapılacak. Piyasaların gözü, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren politika faizi kararında olacak. Faiz kararı, yalnızca mevduat oranlarını değil; kredi, kredi kartı ve tüketici kredisi maliyetlerini de doğrudan etkileyecek.
Ekonomistlerin beklentisi: 200 baz puan indirim
AA Finans’ın 26 ekonomistin katılımıyla yaptığı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğunluğu eylül ayında politika faizinde 200 baz puan indirim öngörüyor.
18 ekonomist: 200 baz puan indirim
3 ekonomist: 250 baz puan indirim
5 ekonomist: 300 baz puan indirim
Ankete göre medyan beklenti, faizin 200 baz puan düşürülerek yüzde 41’e çekilmesi yönünde oldu.
Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 36,5
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, yılın geri kalanında indirimlerin devam edeceğine işaret ediyor.
Temmuz ayındaki PPK toplantısında TCMB, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmişti.