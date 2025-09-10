https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/gayrimenkul-uzmanindan-tapu-islemleri-icin-uyari-yil-sonuna-birakmayin-1099259070.html

Gayrimenkul uzmanından tapu işlemleri için uyarı: 'Yıl sonuna bırakmayın'

10.09.2025

Türkiye’de gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik tapu dairelerine de yansıdı. Eylül ayı itibarıyla satış işlem sayısı 2 milyonu aşarken, tapu harç gelirleri de 90 milyar TL’ye ulaştı. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu harçlarının yaklaşık yüzde 30’unun İstanbul’daki işlemlerden elde edildiğini söyledi.'Tapu işlemlerinizi yeni yıla bırakmayın'Özelmacıklı, yeni yılda başlayacak dört yıllık emlak vergisi dönemine dikkat çekti. Takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler nedeniyle milyonlarca vatandaşın daha fazla vergi ödeyeceğini vurgulayan uzman, “Bağış, intikal, ipotek ve satış gibi ertelenen işlemler bir an önce yapılmalı. Aksi halde artan rayiç değerler nedeniyle tapu harçları ciddi oranda yükselecek” dedi.Vergi yükü artacakYeni yılda yalnızca emlak vergileri değil, tapu harçları ve değer artış kazancı vergilerinin de yükseleceğini belirten Özelmacıklı, “Eş, dost arasında ‘sonra yaparız’ denilen işlemleri erteleyenler pişman olacak. Vatandaşlarımızın bütçesi daha da zorlanacak” ifadelerini kullandı.Harç oranları ve rayiç değer artışlarıMevcut düzenlemeye göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, beyan edilen bedel üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında tahsil ediliyor. Ancak bu bedel emlak vergisi değerinden düşük olamıyor.2025 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 35 olarak varsayan Özelmacıklı, birçok ilçede arsa rayiç değerlerinin on kat, belediye rayiçlerinin ise ortalama yedi kat arttığını söyledi. Özelmacıklı, “Önerimiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi rayiç bedel artışlarına üst sınır getirilmesi yönünde” dedi.Sonraya bırakılan işlemler risk taşıyorTapuda devir ve satışların yanı sıra bağış ve hissedarlar arası işlemlerin de ertelenmemesi gerektiğini hatırlatan Özelmacıklı, “Şimdiden tamamlanmayan işlemler, 2025 itibarıyla çok daha yüksek harç ve vergilerle karşı karşıya kalacak” uyarısında bulundu.

