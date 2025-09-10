Türkiye
CHP kurultayı davasında AYM'den karar: Başvuru reddedildi
CHP kurultayı davasında AYM'den karar: Başvuru reddedildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada görevli mahkeme tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza... 10.09.2025
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada görevli mahkeme tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ancak yüksek mahkeme, “uygulanacak kural olmaması” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Böylece dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.Kurultay iddianamesi ve İmamoğlu detayıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk davasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında iddianame hazırlandı.Sanıklar, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.Görevsizlik tartışmasıİddianamenin gönderildiği Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, “rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Ancak bu karar, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 Haziran 2025’te kaldırıldı.Buna rağmen 26. Asliye Ceza Mahkemesi 4 Temmuz’da yeniden görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. BAM 5. Ceza Dairesi ise davanın kesin olarak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine hükmetti.AYM’ye taşınan tartışmaDosyayı tekrar ele alan 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun görevsizlik kararlarına ilişkin hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü. Mahkeme, düzenlemenin “hukuk devleti ilkesi, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkına aykırılık” taşıdığı gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.Ancak yüksek mahkeme, başvuruyu reddederek davanın yeniden Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.Dava tarihi belli olduCHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması 15 Eylül’de Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
Abone ol
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada görevli mahkeme tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusunu değerlendiren AYM, uygulanacak kural bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada görevli mahkeme tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ancak yüksek mahkeme, “uygulanacak kural olmaması” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Böylece dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Kurultay iddianamesi ve İmamoğlu detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk davasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında iddianame hazırlandı.
Sanıklar, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Görevsizlik tartışması

İddianamenin gönderildiği Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, “rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Ancak bu karar, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 Haziran 2025’te kaldırıldı.
Buna rağmen 26. Asliye Ceza Mahkemesi 4 Temmuz’da yeniden görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. BAM 5. Ceza Dairesi ise davanın kesin olarak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine hükmetti.

AYM’ye taşınan tartışma

Dosyayı tekrar ele alan 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun görevsizlik kararlarına ilişkin hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü. Mahkeme, düzenlemenin “hukuk devleti ilkesi, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkına aykırılık” taşıdığı gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.
Ancak yüksek mahkeme, başvuruyu reddederek davanın yeniden Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

Dava tarihi belli oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması 15 Eylül’de Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.
