YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı: Gürsel Tekin oy kullanabilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ile il yönetiminin olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasına ve kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.Kısa karara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ile heyeti ve görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi, kongrede delege olarak oy kullanamayacak.Kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.YSK’nın kısa kararında, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. CHP Olağan İstanbul İl Kongresinde il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilen ancak 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayan ve bahse konu mahkeme kararı ile tedbiren görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde delege olup olamayacağı hususlarında görüş verilmesini istediği aktarıldı.

