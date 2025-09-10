https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/beyin-karar-alirken-nasil-calisiyor-bilim-insanlari-haritasini-cikardi-1099261470.html

Beyin, karar alırken nasıl çalışıyor? Bilim insanları haritasını çıkardı

Beyin, karar alırken nasıl çalışıyor? Bilim insanları haritasını çıkardı

Sputnik Türkiye

Yeni deney sonuçlarına göre, karar alırken beynimizde düşünülenden çok daha fazla bölge çalışıyor.

2025-09-10T14:29+0300

2025-09-10T14:29+0300

2025-09-10T14:29+0300

yaşam

beyin

harita

karar

bilim

haberler

beyin haritası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099261314_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b6880f190edbbc7e64f331ab016fe8ee.jpg

139 fareden toplanan veriler beynin 279 farklı bölgesinden 600 binden fazla nöron aktivitesini kapsıyor. Harita, beynin karar alırken nasıl çalıştığını gösteren ilk harita olma özelliği taşıyor.Daha önce yapılan araştırmalar karar alırken, beynin, duyusal veriler ve kavrama girdilerini oluşturan bölümleri gibi sadece belli noktalarının aktive olduğunu gösteriyordu. Ancak yeni harita, karar alırken yaşanan nöral aktivitenin daha önce düşünüldüğünden çok daha geniş bir alana yayıldığını gösterdi.Karar alırken çalışan elektrik sinyalleri fare beyninin neredeyse tüm bölgelerinde karar verme süreçlerinin farklı aşamalarında iletildiği gözlendi.Farelerin ‘karar verme deneyi’ nasıl yapıldı?Deneylerde kafalarına elektrot kaskları takılan fareler, karşılarındaki ekranda gördükleri siyah-beyaz çizgili bir dairenin hareketini kontrol etmek için küçük bir direksiyon çeviriyordu. Daire ekranın sol ve sağ taraflarında kısa süreliğine beliriyor, fareler daireyi merkez noktasına başarıyla yönlendirdiğinde şekerli su ödülü alıyordu.Farelerin daireyi doğru yere yönlendirirken aldığı karar alma süreci sırasında beyinlerindeki elektriksel sinyaller kaydedildi.Bunun sonucunda çıkarılan beyin haritasına göre, nöral aktivite ilk olarak beynin arka kısmına, görsel veriyi işleyen alanlara doğru zirve yaptı. Ardından zihinsel aktivite tüm beyne yayıldı ve fare kararını harekete dönüştürdüğünde motor kontrol alanları aktifleşti. Fare ödülünü aldığında beynin geniş alanlarında da aktivite gözlendi.‘Kazanılmış bilgi ve karar’ ilişkisiAraştırmacılar farelere ekstra bir zorluk da ekledi. Bazen daire soluktu veya neredeyse görünmezdi. Ödül için hangi yöne direksiyonu çevireceğine karar vermek için fare, önceki denemelerde gördüklerini hatırlamak zorundaydı.Çalışmanın araştırmacılarından Pouget, “Buna önceden kazanılmış bilgi denir. Yaptığınız her karar bu şekilde verilir” dedi.Araştırmacılar, teknoloji yoluyla nöral aktivitelerin daha iyi ve hızlı görüntülenmesi sayesinde yeni bulgulara ulaşacaklarını düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/alzheimerda-umutlandiran-calisma-erken-teshis-icin-kan-testi-denemeleri-basladi-1099257292.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin, karar alma, nöronlar, beyin haritası, bilim haberleri