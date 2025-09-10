https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/alzheimerda-umutlandiran-calisma-erken-teshis-icin-kan-testi-denemeleri-basladi-1099257292.html

Alzheimer'da umutlandıran çalışma: Erken teşhis için kan testi denemeleri başladı

Alzheimer'da umutlandıran çalışma: Erken teşhis için kan testi denemeleri başladı

Sputnik Türkiye

İngiltere’de başlatılan yeni bir klinik çalışma, Alzheimer teşhisinde kullanılacak kan testinin doğruluğunu ölçmeyi hedefliyor. P-tau217 biyobelirteciyle çalışan testin, erken tanıda devrim yaratması bekleniyor.

2025-09-10T12:55+0300

2025-09-10T12:55+0300

2025-09-10T12:55+0300

sağlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096942950_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_57f057dc2cd477c5179420adb39a8dc0.jpg

Alzheimer hastalığının teşhisinde umut verici bir gelişme yaşanıyor. İngiltere’de binden fazla hastanın katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı bir çalışma, Alzheimer’ı kan testiyle tespit etmeyi hedefliyor.Test, beyinde hastalığa yol açan iki ana protein olan amiloid ve tau’nun varlığını yansıtan p-tau217 biyobelirtecini ölçüyor. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde tanı doğruluğunun mevcut yüzde 70 seviyesinden yüzde 90’ın üzerine çıkacağını öngörüyor.Klinik çalışmaların 3 yıl içinde sonuçlanması bekleniyorDaha önce yalnızca PET beyin taramaları ve lomber ponksiyon gibi pahalı ve zor yöntemlerle kesinleşebilen teşhis, bu kan testi sayesinde çok daha erişilebilir hale gelebilecek. Araştırmayı yürüten University College London ekibi, testin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içinde uygulanabilirliğini ölçmek için ülke çapında 20 klinikte denemeler başlattı.Alzheimer’s Research UK ve Alzheimer’s Society’nin desteklediği çalışmanın üç yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Uzmanlar, başarılı olunması halinde bu testin Alzheimer teşhisinde standart uygulama haline gelebileceğini belirtiyor.UCL’den Prof. Jonathan Schott, testin önemini şu sözlerle vurguladı: Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla öne çıkıyorYeni geliştirilen kan testi, beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerle yapılan testlerle kıyaslandığında yüzde 97 PET taramalarıyla kıyaslandığında ise yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı aktarıldı.Alzheimer’da erken teşhis neden önemli?Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğu için, erken evrede teşhis edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında yapılan tedaviler, semptomların şiddetlenmesini yavaşlatabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/alzheimerin-erken-teshisinde-devrim-yeni-kan-testi-yuzde-95-dogrulukla-hastaligi-tespit-edebiliyor-1096859784.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alzheimer kan testi, alzheimer teşhisi, p-tau217, alzheimer erken tanı, alzheimer araştırmaları, demans, ucl çalışması