Alzheimer'da umutlandıran çalışma: Erken teşhis için kan testi denemeleri başladı
İngiltere’de başlatılan yeni bir klinik çalışma, Alzheimer teşhisinde kullanılacak kan testinin doğruluğunu ölçmeyi hedefliyor. P-tau217 biyobelirteciyle çalışan testin, erken tanıda devrim yaratması bekleniyor.
Alzheimer hastalığının teşhisinde umut verici bir gelişme yaşanıyor. İngiltere’de binden fazla hastanın katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı bir çalışma, Alzheimer’ı kan testiyle tespit etmeyi hedefliyor.Test, beyinde hastalığa yol açan iki ana protein olan amiloid ve tau’nun varlığını yansıtan p-tau217 biyobelirtecini ölçüyor. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde tanı doğruluğunun mevcut yüzde 70 seviyesinden yüzde 90’ın üzerine çıkacağını öngörüyor.Klinik çalışmaların 3 yıl içinde sonuçlanması bekleniyorDaha önce yalnızca PET beyin taramaları ve lomber ponksiyon gibi pahalı ve zor yöntemlerle kesinleşebilen teşhis, bu kan testi sayesinde çok daha erişilebilir hale gelebilecek. Araştırmayı yürüten University College London ekibi, testin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içinde uygulanabilirliğini ölçmek için ülke çapında 20 klinikte denemeler başlattı.Alzheimer’s Research UK ve Alzheimer’s Society’nin desteklediği çalışmanın üç yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Uzmanlar, başarılı olunması halinde bu testin Alzheimer teşhisinde standart uygulama haline gelebileceğini belirtiyor.UCL’den Prof. Jonathan Schott, testin önemini şu sözlerle vurguladı: Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla öne çıkıyorYeni geliştirilen kan testi, beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerle yapılan testlerle kıyaslandığında yüzde 97 PET taramalarıyla kıyaslandığında ise yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı aktarıldı.Alzheimer’da erken teşhis neden önemli?Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğu için, erken evrede teşhis edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında yapılan tedaviler, semptomların şiddetlenmesini yavaşlatabiliyor.
Alzheimer hastalığının teşhisinde umut verici bir gelişme yaşanıyor. İngiltere’de binden fazla hastanın katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı bir çalışma, Alzheimer’ı kan testiyle tespit etmeyi hedefliyor.
Test, beyinde hastalığa yol açan iki ana protein olan amiloid ve tau’nun varlığını yansıtan p-tau217 biyobelirtecini ölçüyor. Araştırmacılar, bu yöntem sayesinde tanı doğruluğunun mevcut yüzde 70 seviyesinden yüzde 90’ın üzerine çıkacağını öngörüyor.
Klinik çalışmaların 3 yıl içinde sonuçlanması bekleniyor
Daha önce yalnızca PET beyin taramaları ve lomber ponksiyon gibi pahalı ve zor yöntemlerle kesinleşebilen teşhis, bu kan testi sayesinde çok daha erişilebilir hale gelebilecek. Araştırmayı yürüten University College London ekibi, testin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içinde uygulanabilirliğini ölçmek için ülke çapında 20 klinikte denemeler başlattı.
Alzheimer’s Research UK ve Alzheimer’s Society’nin desteklediği çalışmanın üç yıl içinde sonuçlanması bekleniyor. Uzmanlar, başarılı olunması halinde bu testin Alzheimer teşhisinde standart uygulama haline gelebileceğini belirtiyor.
UCL’den Prof. Jonathan Schott, testin önemini şu sözlerle vurguladı:
Bu çalışma, demans teşhisinde devrim yaratabilecek bir adım. Özellikle yeni nesil tedaviler devreye girerken erken ve doğru teşhis kritik bir rol oynayacak.
Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla öne çıkıyor
Yeni geliştirilen kan testi, beyin omurilik sıvısından (BOS) alınan örneklerle yapılan testlerle kıyaslandığında yüzde 97 PET taramalarıyla kıyaslandığında ise yüzde 95 doğruluk oranına ulaştığı aktarıldı.
Alzheimer’da erken teşhis neden önemli?
Alzheimer hastalığı ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğu için, erken evrede teşhis edilmesi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Hastalığın başlangıç aşamasında yapılan tedaviler, semptomların şiddetlenmesini yavaşlatabiliyor.