2025 yazı, en sıcak üçüncü yaz oldu: Ekim ayında La Nina geliyor

2025 yazı, en sıcak üçüncü yaz oldu: Ekim ayında La Nina geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2025 yazına ilişkin değerlendirmelerde

Haziran-Ağustos döneminde küresel sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0.47 derece üzerinde gerçekleşerek, 2023 ve 2024’ün ardından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz oldu. Avrupa’da ise bu yaz, ortalamanın 0.9 derece üzerinde ölçülerek tarihin en sıcak dördüncü yazı olarak kayıtlara geçti.Türkiye’de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık kaydedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurnaz, “Ülkemizde sadece bir hafta çok sıcak geçti ve rekorlar kırıldı. Onun dışında geçen yıla kıyasla daha serin bir yaz yaşadık. Bu yıl bugüne kadar 36 gün tarihteki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma etkisi olmasaydı 2025 yazı yine de en sıcak üçüncü yaz olurdu” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kurnaz, ''Ekim ayında hafif bir La Nina görülmeye başlayabilir. Gelecek senenin şubat ayına kadar da bu çok hafif La Nina devam edebilir ancak şubattan sonra muhtemelen yine nötr durumlara geçeceğiz'' dedi.

