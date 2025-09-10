https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/2025-yazi-en-sicak-ucuncu-yaz-oldu-ekim-ayinda-la-nina-geliyor-1099266893.html
2025 yazı, en sıcak üçüncü yaz oldu: Ekim ayında La Nina geliyor
2025 yazı, en sıcak üçüncü yaz oldu: Ekim ayında La Nina geliyor
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2025 yazına ilişkin değerlendirmelerde... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T17:56+0300
2025-09-10T17:56+0300
2025-09-10T17:56+0300
türki̇ye
sıcak
sıcak hava
sıcak hava kubbesi
sıcak hava
en sıcak yıl
sıcak çarpması
la nina
soğuk
soğuk algınlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086004891_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_690e3f7876c2b906c547ea9675124989.jpg
Haziran-Ağustos döneminde küresel sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0.47 derece üzerinde gerçekleşerek, 2023 ve 2024’ün ardından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz oldu. Avrupa’da ise bu yaz, ortalamanın 0.9 derece üzerinde ölçülerek tarihin en sıcak dördüncü yazı olarak kayıtlara geçti.Türkiye’de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık kaydedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurnaz, “Ülkemizde sadece bir hafta çok sıcak geçti ve rekorlar kırıldı. Onun dışında geçen yıla kıyasla daha serin bir yaz yaşadık. Bu yıl bugüne kadar 36 gün tarihteki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma etkisi olmasaydı 2025 yazı yine de en sıcak üçüncü yaz olurdu” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Kurnaz, ''Ekim ayında hafif bir La Nina görülmeye başlayabilir. Gelecek senenin şubat ayına kadar da bu çok hafif La Nina devam edebilir ancak şubattan sonra muhtemelen yine nötr durumlara geçeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kuzeyde-saganak-yagis-guneyde-yuksek-sicakliklar-bugun-hava-nasil-olacak-1099243322.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086004891_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_a5aa0e6735a8f1826eeabb1862d481cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sıcak, sıcak hava, sıcak hava kubbesi, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak çarpması, la nina, soğuk, soğuk algınlığı, soğuk hava
sıcak, sıcak hava, sıcak hava kubbesi, sıcak hava, en sıcak yıl, sıcak çarpması, la nina, soğuk, soğuk algınlığı, soğuk hava
2025 yazı, en sıcak üçüncü yaz oldu: Ekim ayında La Nina geliyor
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2025 yazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurnaz, 2025 yaz ayının en sıcak üçüncü yaz olduğunu belirtirken, Ekim ayında La Nina beklediğini açıkladı.
Haziran-Ağustos döneminde küresel sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0.47 derece üzerinde gerçekleşerek, 2023 ve 2024’ün ardından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz oldu.
Avrupa’da ise bu yaz, ortalamanın 0.9 derece üzerinde ölçülerek tarihin en sıcak dördüncü yazı olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık kaydedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurnaz, “Ülkemizde sadece bir hafta çok sıcak geçti ve rekorlar kırıldı. Onun dışında geçen yıla kıyasla daha serin bir yaz yaşadık. Bu yıl bugüne kadar 36 gün tarihteki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınma etkisi olmasaydı 2025 yazı yine de en sıcak üçüncü yaz olurdu” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Kurnaz, ''Ekim ayında hafif bir La Nina görülmeye başlayabilir. Gelecek senenin şubat ayına kadar da bu çok hafif La Nina devam edebilir ancak şubattan sonra muhtemelen yine nötr durumlara geçeceğiz'' dedi.