Kuzeyde sağanak yağış, güneyde yüksek sıcaklıklar: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Eylül hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağış, güneyinde ise sıcak hava dalgası etkili olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAÇanakkale: 33°C – Parçalı ve az bulutluEdirne: 34°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 28°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 32°C – Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar: 26°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 34°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 34°C – Az bulutluManisa: 35°C – Az bulutluAKDENİZAdana: 36°C – Parçalı ve az bulutluAntalya: 35°C – Parçalı ve az bulutluBurdur: 31°C – Parçalı ve az bulutluHatay: 32°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara: 26°C – Parçalı ve az bulutluÇankırı: 29°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 27°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 26°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bolu: 26°C – Parçalı ve çok bulutluDüzce: 29°C – Parçalı ve çok bulutluSinop: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu; Samsun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Amasya: 28°C – Parçalı ve çok bulutluArtvin: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu; kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu. Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Erzurum: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 30°C – Parçalı ve az bulutluVan: 25°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.Diyarbakır: 34°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 33°C – Az bulutluMardin: 30°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 33°C – Az bulutlu ve açık

