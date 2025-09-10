Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/kuzeyde-saganak-yagis-guneyde-yuksek-sicakliklar-bugun-hava-nasil-olacak-1099243322.html
Kuzeyde sağanak yağış, güneyde yüksek sıcaklıklar: Bugün hava nasıl olacak?
Kuzeyde sağanak yağış, güneyde yüksek sıcaklıklar: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 10 Eylül hava durumu raporuna göre kuzeyde sağanak yağış, güneyde sıcak hava etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık 3-5 derece artıyor, Marmara ve İç Anadolu parçalı bulutlu.

Kuzeyde sağanak yağış, güneyde yüksek sıcaklıklar: Bugün hava nasıl olacak?

07:02 10.09.2025 (güncellendi: 07:03 10.09.2025)
Meteoroloji'nin 10 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyılarında yükselirken orta Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Eylül hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağış, güneyinde ise sıcak hava dalgası etkili olacak.
Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çanakkale: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 34°C – Az bulutlu
Manisa: 35°C – Az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle sonrası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Samsun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu; kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu. Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 34°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 33°C – Az bulutlu
Mardin: 30°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 33°C – Az bulutlu ve açık
