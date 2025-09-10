https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/12-dev-adamin-yari-finaldeki-rakibi-belli-oldu-yunanistan-yari-final-maci-ne-zaman-1099244418.html
12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu: Yunanistan yarı final maçı ne zaman?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde namağlup Türkiye'nin rakibi oldu. 12... 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T07:31+0300
2025-09-10T07:31+0300
2025-09-10T07:31+0300
spor
alperen şengün
ergin ataman
furkan korkmaz
litvanya
polonya
avrupa basketbol şampiyonası
eurobasket
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takım'ının yarı final rakibi dün gece belli oldu. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Litvanya ile Yunanistan, Riga Arena'da karşılaştı. Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.'Artık zamanımız geldi'Şampiyonaya namağlup devam eden 12 Dev Adam oyunculardan Polonya maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi. A Milli Takım'da baş antrenör Ergin Ataman:Milli basketbolcu Furkan Korkmaz:Şengün'den unvan üstüne unvanMilli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu. Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.Yarı final ne zaman?Yunanistan ve Türkiye yarı finali 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Maç saati henüz belirlenmezken büyük karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'da Xiaomi Arena'da oynanacak.
litvanya
polonya
alperen şengün, ergin ataman, furkan korkmaz, litvanya, polonya, avrupa basketbol şampiyonası, eurobasket
alperen şengün, ergin ataman, furkan korkmaz, litvanya, polonya, avrupa basketbol şampiyonası, eurobasket
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takım'ının yarı final rakibi dün gece belli oldu.
FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Litvanya ile Yunanistan, Riga Arena'da karşılaştı. Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Şampiyonaya namağlup devam eden 12 Dev Adam oyunculardan Polonya maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi.
A Milli Takım'da baş antrenör Ergin Ataman:
"Tarihi bir yarı final oynayacağız çünkü Türkiye EuroBasket'te 1 kez final oynadı. 2001'de İstanbul'dan sonra ilk yarı final olacak. Rakibimizi bekleyeceğiz."
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz:
"Mükemmel bir kimyamız var. Sadece maç kazanmıyoruz. Oynadığımız basketboldan zevk alıyoruz. Yıllardır altın jenerasyonun gelmesini bekliyorduk. Artık zamanımız geldi. İki maçımız kaldı."
Şengün'den unvan üstüne unvan
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.
Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu. Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.
Yunanistan ve Türkiye yarı finali 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Maç saati henüz belirlenmezken büyük karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'da Xiaomi Arena'da oynanacak.