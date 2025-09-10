https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/12-dev-adamin-yari-finaldeki-rakibi-belli-oldu-yunanistan-yari-final-maci-ne-zaman-1099244418.html

12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu: Yunanistan yarı final maçı ne zaman?

12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu: Yunanistan yarı final maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde namağlup Türkiye'nin rakibi oldu. 12... 10.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-10T07:31+0300

2025-09-10T07:31+0300

2025-09-10T07:31+0300

spor

alperen şengün

ergin ataman

furkan korkmaz

litvanya

polonya

avrupa basketbol şampiyonası

eurobasket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099243856_0:245:2769:1803_1920x0_80_0_0_cadbd22e11a151633f5ab0b3e56c819e.jpg

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takım'ının yarı final rakibi dün gece belli oldu. FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Litvanya ile Yunanistan, Riga Arena'da karşılaştı. Litvanya'yı 87-76 yenen Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.'Artık zamanımız geldi'Şampiyonaya namağlup devam eden 12 Dev Adam oyunculardan Polonya maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi. A Milli Takım'da baş antrenör Ergin Ataman:Milli basketbolcu Furkan Korkmaz:Şengün'den unvan üstüne unvanMilli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu. Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.Yarı final ne zaman?Yunanistan ve Türkiye yarı finali 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Maç saati henüz belirlenmezken büyük karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'da Xiaomi Arena'da oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/turkiye-polonyayi-91-77-maglup-etti-12-dev-adam-yari-finale-yukseldi-1099237420.html

litvanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alperen şengün, ergin ataman, furkan korkmaz, litvanya, polonya, avrupa basketbol şampiyonası, eurobasket