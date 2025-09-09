https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/turkiye-polonyayi-91-77-maglup-etti-12-dev-adam-yari-finale-yukseldi-1099237420.html
Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup etti: 12 Dev Adam yarı finale yükseldi
18:58 09.09.2025 (güncellendi: 19:01 09.09.2025)
FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Riga Arena’da karşılaştığı Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı yenerek 24 yıl aradan sonra yarı finale çıktı.
Riga Arena’da oynanan maçta, baştan sona üstün bir performans sergileyen 12 Dev Adam, özellikle Alperen Şengün’ün triple-double performansıyla öne çıktı. Şengün, sadece 25 dakikada 13 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle turnuva tarihine geçen altıncı oyuncu oldu.
Maçın ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlanırken, A Milliler ilk yarıyı 46-32 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı 21 sayıya çıkaran Türkiye, Cedi Osman’ın sakatlığına rağmen mücadeleyi bırakmadı.
Maçın son çeyreğine 65-50 önde giren 12 Dev Adam, baştan sona üstün oynadığı mücadelede galibiyete ulaştı. Türkiye, yarı finalde Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.