Yeni Epstein dosyaları yayımlandı: 'Doğum günü kitabı', ünlü isimlerin notları ve 'tartışmalı' belgeler ortaya çıktı
Yeni Epstein dosyaları yayımlandı: 'Doğum günü kitabı', ünlü isimlerin notları ve 'tartışmalı' belgeler ortaya çıktı
ABD Kongresi, Jeffrey Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'doğum günü kitabı'nı da içeren yeni belgeleri açıkladı. Belgelerde dünya liderlerinden ünlülere kadar... 09.09.2025
ABD Kongresi'ne bağlı Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, yeni Jeffrey Epstein dosyaları yayımladı. Belgeler arasında, 2003 yılında Epstein'in 50. doğum günü için hazırlanan ve birçok ünlü ismin mesajlarının bulunduğu 'doğum günü kitabı' da yer aldı.Toplam 238 sayfadan oluşan kitapta, Epstein'ın yakın çevresinden dostlarının ve iş dünyası, siyaset, bilim ve sanat çevrelerinden kişilerin gösterdiği mesajlar ve fotoğraflar bulunuyor. Kitapla birlikte Epstein'ın vasiyeti, 1990-2019 yılları arasındaki adres defterlerinden bölümler ve imzaladığı bir “kovuşturma yapılmaması anlaşması” da kamuoyuna açıklandı.Trump'a ait olduğu iddia edilen notBelgeler arasında yer alan ve ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu iddia edilen bir not, tartışma yarattı. Söz konusu notta Trump’ın imzasına benzeyen bir yazı bulunduğu öne sürülürken, Beyaz Saray imzanın Trump’a ait olmadığını açıkladı. Benzer şekilde eski ABD Başkanı Bill Clinton’a atfedilen bir mesajda ise Epstein’ın “çocukça merakından” ve “fark yaratma isteğinden” bahsedildi. Clinton cephesi konuyla ilgili yorum yapmadı.Ayrıca, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Lord Peter Mandelson’un, Epstein için 'en iyi arkadaşım' ifadesini kullandığı ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Mandelson’un sözcüsü ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, Epstein ile tanışmış olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi.Belgelerde ayrıca Epstein’ın özel jetinden çeşitli etkinliklere kadar uzanan fotoğraflar, gizlenmiş yüzlerle birlikte çekilmiş kareler ve farklı kişilerden gelen mesajlar yer alıyor.Epstein, 2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hapishane ölü bulunmuştu. Ünlü milyarderin intihar ettiği söylense de eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, Epstein’in cezaevinde intihar ettiğine inanmadığını belirtmişti.Mağdurlar kendi listelerini hazırlamaya başladıTemsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından geçen hafta yayımlanan 33 bin sayfalık Epstein dosyalarında yeni bir bilgi olmaması tepkilere yol açmıştı. Epstein mağdurları, bunun ardından ABD Kongre Binası önünde toplanmış, basına yaptıkları açıklamada Epstein'in çevresinde yer alan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını belirtmişlerdi.
SON HABERLER
Yeni Epstein dosyaları yayımlandı: 'Doğum günü kitabı', ünlü isimlerin notları ve 'tartışmalı' belgeler ortaya çıktı
ABD Kongresi, Jeffrey Epstein’a ait olduğu iddia edilen 'doğum günü kitabı'nı da içeren yeni belgeleri açıkladı. Belgelerde dünya liderlerinden ünlülere kadar çok sayıda kişinin notları ve fotoğrafları yer aldı.
ABD Kongresi'ne bağlı Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, yeni Jeffrey Epstein dosyaları yayımladı. Belgeler arasında, 2003 yılında Epstein'in 50. doğum günü için hazırlanan ve birçok ünlü ismin mesajlarının bulunduğu 'doğum günü kitabı' da yer aldı.
Toplam 238 sayfadan oluşan kitapta, Epstein'ın yakın çevresinden dostlarının ve iş dünyası, siyaset, bilim ve sanat çevrelerinden kişilerin gösterdiği mesajlar ve fotoğraflar bulunuyor. Kitapla birlikte Epstein'ın vasiyeti, 1990-2019 yılları arasındaki adres defterlerinden bölümler ve imzaladığı bir “kovuşturma yapılmaması anlaşması” da kamuoyuna açıklandı.
Trump'a ait olduğu iddia edilen not
Belgeler arasında yer alan ve ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu iddia edilen bir not, tartışma yarattı. Söz konusu notta Trump’ın imzasına benzeyen bir yazı bulunduğu öne sürülürken, Beyaz Saray imzanın Trump’a ait olmadığını açıkladı. Benzer şekilde eski ABD Başkanı Bill Clinton’a atfedilen bir mesajda ise Epstein’ın “çocukça merakından” ve “fark yaratma isteğinden” bahsedildi. Clinton cephesi konuyla ilgili yorum yapmadı.
Ayrıca, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Lord Peter Mandelson’un, Epstein için 'en iyi arkadaşım' ifadesini kullandığı ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Mandelson’un sözcüsü ise ABD medyasına yaptığı açıklamada, Epstein ile tanışmış olmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi.
Belgelerde ayrıca Epstein’ın özel jetinden çeşitli etkinliklere kadar uzanan fotoğraflar, gizlenmiş yüzlerle birlikte çekilmiş kareler ve farklı kişilerden gelen mesajlar yer alıyor.
Epstein, 2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hapishane ölü bulunmuştu. Ünlü milyarderin intihar ettiği söylense de eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, Epstein’in cezaevinde intihar ettiğine inanmadığını belirtmişti.
Mağdurlar kendi listelerini hazırlamaya başladı
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından geçen hafta yayımlanan 33 bin sayfalık Epstein dosyalarında yeni bir bilgi olmaması tepkilere yol açmıştı. Epstein mağdurları, bunun ardından ABD Kongre Binası önünde toplanmış, basına yaptıkları açıklamada Epstein'in çevresinde yer alan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını belirtmişlerdi.