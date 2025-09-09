https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-kongresinde-demokratlar-trumpin-epsteina-yazdigi-iddia-edilen-dogum-gunu-notunu-acikladi-1099207218.html

ABD Kongresi’nde Demokratlar, Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü notunu açıkladı

09.09.2025

Kongre’nin Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump'ın Epstein’a yazdığı notu paylaştı.Demokratlar, kadın vücudunun resmedildiği notla ilgili paylaşımda Trump’ın Epstein'la paylaştığı 'harika sır' hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray ise Trump’ın imzasının ve çiziminin kendisine ait olmadığını tekrar vurguladı.Epstein ve Trump uzun yıllar dost olarak bilinirken, Trump, 2000’li yılların başında yollarının ayrıldığını belirtmişti. Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.

