ABD Kongresi’nde Demokratlar, Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü notunu açıkladı
ABD Kongresi'nde Demokratlar, Trump'ın Epstein'a yazdığı iddia edilen doğum günü notunu açıkladı
ABD Kongresi’nde Demokratlar, Donald Trump’ın Jeffrey Epstein’a 2003’teki 50. doğum günü için yazdığı iddia edilen notu açıkladı. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T00:47+0300
2025-09-09T00:47+0300
Kongre’nin Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump'ın Epstein’a yazdığı notu paylaştı.Demokratlar, kadın vücudunun resmedildiği notla ilgili paylaşımda Trump’ın Epstein'la paylaştığı 'harika sır' hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray ise Trump’ın imzasının ve çiziminin kendisine ait olmadığını tekrar vurguladı.Epstein ve Trump uzun yıllar dost olarak bilinirken, Trump, 2000’li yılların başında yollarının ayrıldığını belirtmişti. Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.
ABD Kongresi’nde Demokratlar, Trump’ın Epstein’a yazdığı iddia edilen doğum günü notunu açıkladı

00:47 09.09.2025
ABD Kongresi’nde Demokratlar, Donald Trump’ın Jeffrey Epstein’a 2003’teki 50. doğum günü için yazdığı iddia edilen notu açıkladı.
Kongre’nin Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, Trump'ın Epstein’a yazdığı notu paylaştı.
Demokratlar, kadın vücudunun resmedildiği notla ilgili paylaşımda Trump’ın Epstein'la paylaştığı 'harika sır' hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray ise Trump’ın imzasının ve çiziminin kendisine ait olmadığını tekrar vurguladı.
Epstein ve Trump uzun yıllar dost olarak bilinirken, Trump, 2000’li yılların başında yollarının ayrıldığını belirtmişti. Epstein ise 2019’da yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.
