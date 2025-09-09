https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/yeni-basbakan-arayisindaki-zorluklar-macronun-istifasina-yol-acabilir-1099218574.html

‘Yeni başbakan arayışındaki zorluklar Macron'un istifasına yol açabilir’

‘Yeni başbakan arayışındaki zorluklar Macron'un istifasına yol açabilir’

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından parlamentonun onayını alabilecek yeni bir başbakan bulmasının son derece zor olacağı... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T11:38+0300

2025-09-09T11:38+0300

2025-09-09T11:38+0300

dünya

fransa

the new york times (nyt)

françois bayrou

emmanuel macron

charles de gaulle

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:124:2048:1277_1920x0_80_0_0_f0f4a93123aa43efad3754d4aeafbbef.jpg

The New York Times gazetesi, Fransa Başbakanı François Bayrou’nun istifa sunmasının, ülke lideri Emmanuel Macron’un da görevi bırakmasına yol açabileceğini yazdı.Gazetenin yazısında, “Macron yasal olarak istediği kişiyi atayabilir, ancak siyasi olarak, (parlamentonun alt kanadı) Ulusal Meclis'teki 577 milletvekilinin kabul edebileceği ve en azından 2026 bütçesini geçirecek kadar uzun bir süre kalabilecek birini seçmesi gerekiyor” ifadesi kullanıldı.Herhangi bir hükümetin gelmesiyle parlamentodaki karmaşık siyasi durumun değişmeyeceği kaydedilirken parlamentoda esasen sol partiler, merkez-sağ koalisyonu ve aşırı sağ olmak üzere üç bloğun güçlü bir şekilde temsil edilmesi nedeniyle işleyişinin felç olduğunu belirtilerek şu dendi:Bu bağlamda, Le Figaro'nun anketlerine göre, Fransızların yalnızca yüzde 15'inin güvendiği Macron'un önünde birkaç seçeneğin bulunduğuna dikkat çeken The New York Times, erken parlamento seçimlerinin şimdilik pek olası olmadığını, çünkü Macron liderliğindeki merkez koalisyonunun parlamentoda sandalye kaybetmesine ve rakiplerinin konumunun daha da güçlenmesine yol açacağını kaydederek şunu yazdı:Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun mali sıkılaştırma bütçesi üzerindeki aylardır süren tıkanıklığı çözmek için sürpriz bir şekilde güven oylaması çağrısında bulunmasının ardından Bayrou hükümetini görevden almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/maduro-abdnin-amaci-uyusturucu-degil-sahip-oldugumuz-petrol-ve-dogalgaz-1099216447.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, the new york times (nyt), françois bayrou, emmanuel macron, charles de gaulle