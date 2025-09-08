Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/fransada-bayrou-hukumeti-guven-oylamasinda-dusuruldu-1099203948.html
Fransa hükümeti görevden düştü
Fransa hükümeti görevden düştü
Sputnik Türkiye
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun mali sıkılaştırma bütçesi üzerindeki aylardır süren tıkanıklığı çözmek için sürpriz bir şekilde güven... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T20:08+0300
2025-09-08T20:16+0300
dünya
fransa
fransa senatosu
fransa ulusal meclisi
fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_526f7c70a2e59d32b4dffe4f3a08159c.jpg
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun güven oylamasında hükümetini düşürdü.Bayrou’nun Salı sabahı istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması beklenirken, bu gelişmenin Fransa’yı yeni bir siyasi krize sürüklediği ifade edildi.Güven oylamasının başlamasıyla, muhalefet partilerinin Bayrou’nun önerdiği kemer sıkma bütçesini sert bir dille eleştirdiği konuşmalar, başbakanın düşeceğine dair güçlü bir işaret verdi.France Unbowed partisinden Mathilde Panot, Bayrou’nun muhtemel düşüşünün milyonlarca Fransız için bir 'rahatlama' olduğunu söyledi ve Macron’un istifa ederek yeni başkanlık seçimlerine yol açmasını istedi.Eski merkezci Başbakan Gabriel Attal, Ulusal Meclis’in Fransa’nın karşı karşıya olduğu sorunlara ortak bir çözüm bulması gerektiğini belirtti ve diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan Marine Le Pen, Macron’u Ulusal Meclis’i feshedip yeni seçimler çağrısı yapmaya zorladı ve değişimin artık bekleyemeyeceğini vurguladı.Ekonomist Nicolas Veron, siyasi krizin ciddiyetine dikkat çekerek, mevcut durumda finansal istikrarsızlık olmadığını ve Bayrou’nun sık sık dile getirdiği mali kriz endişesinin abartılı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/fransa-basbakani-bayrou-parlamentodan-guven-oylamasi-isteyecegini-acikladi-1098825618.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b6329dacd09016178403c8c7e3137d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
fransa, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

Fransa hükümeti görevden düştü

20:08 08.09.2025 (güncellendi: 20:16 08.09.2025)
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa Başbakanı Bayrou tartışmalı bütçe görüşmeleri öncesi Ulusal Meclisi güven oylamasına götürecek
Fransa Başbakanı Bayrou tartışmalı bütçe görüşmeleri öncesi Ulusal Meclisi güven oylamasına götürecek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Abone ol
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun mali sıkılaştırma bütçesi üzerindeki aylardır süren tıkanıklığı çözmek için sürpriz bir şekilde güven oylaması çağrısında bulunmasının ardından Bayrou hükümetini görevden aldı.
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun güven oylamasında hükümetini düşürdü.
Bayrou’nun Salı sabahı istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması beklenirken, bu gelişmenin Fransa’yı yeni bir siyasi krize sürüklediği ifade edildi.
Güven oylamasının başlamasıyla, muhalefet partilerinin Bayrou’nun önerdiği kemer sıkma bütçesini sert bir dille eleştirdiği konuşmalar, başbakanın düşeceğine dair güçlü bir işaret verdi.
France Unbowed partisinden Mathilde Panot, Bayrou’nun muhtemel düşüşünün milyonlarca Fransız için bir 'rahatlama' olduğunu söyledi ve Macron’un istifa ederek yeni başkanlık seçimlerine yol açmasını istedi.
Eski merkezci Başbakan Gabriel Attal, Ulusal Meclis’in Fransa’nın karşı karşıya olduğu sorunlara ortak bir çözüm bulması gerektiğini belirtti ve diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan Marine Le Pen, Macron’u Ulusal Meclis’i feshedip yeni seçimler çağrısı yapmaya zorladı ve değişimin artık bekleyemeyeceğini vurguladı.
Ekonomist Nicolas Veron, siyasi krizin ciddiyetine dikkat çekerek, mevcut durumda finansal istikrarsızlık olmadığını ve Bayrou’nun sık sık dile getirdiği mali kriz endişesinin abartılı olduğunu ifade etti.
Fransa Başbakanı Bayrou tartışmalı bütçe görüşmeleri öncesi Ulusal Meclisi güven oylamasına götürecek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
DÜNYA
Fransa Başbakanı Bayrou, parlamentodan güven oylaması isteyeceğini açıkladı
25 Ağustos, 19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала