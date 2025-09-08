https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/fransada-bayrou-hukumeti-guven-oylamasinda-dusuruldu-1099203948.html
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun mali sıkılaştırma bütçesi üzerindeki aylardır süren tıkanıklığı çözmek için sürpriz bir şekilde güven... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
dünya
fransa
fransa senatosu
fransa ulusal meclisi
fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_526f7c70a2e59d32b4dffe4f3a08159c.jpg
fransa
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098825283_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b6329dacd09016178403c8c7e3137d74.jpg
Fransa hükümeti görevden düştü
20:08 08.09.2025 (güncellendi: 20:16 08.09.2025)
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun mali sıkılaştırma bütçesi üzerindeki aylardır süren tıkanıklığı çözmek için sürpriz bir şekilde güven oylaması çağrısında bulunmasının ardından Bayrou hükümetini görevden aldı.
Fransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun güven oylamasında hükümetini düşürdü.
Bayrou’nun Salı sabahı istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması beklenirken, bu gelişmenin Fransa’yı yeni bir siyasi krize sürüklediği ifade edildi.
Güven oylamasının başlamasıyla, muhalefet partilerinin Bayrou’nun önerdiği kemer sıkma bütçesini sert bir dille eleştirdiği konuşmalar, başbakanın düşeceğine dair güçlü bir işaret verdi.
France Unbowed partisinden Mathilde Panot, Bayrou’nun muhtemel düşüşünün milyonlarca Fransız için bir 'rahatlama' olduğunu söyledi ve Macron’un istifa ederek yeni başkanlık seçimlerine yol açmasını istedi.
Eski merkezci Başbakan Gabriel Attal, Ulusal Meclis’in Fransa’nın karşı karşıya olduğu sorunlara ortak bir çözüm bulması gerektiğini belirtti ve diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan Marine Le Pen, Macron’u Ulusal Meclis’i feshedip yeni seçimler çağrısı yapmaya zorladı ve değişimin artık bekleyemeyeceğini vurguladı.
Ekonomist Nicolas Veron, siyasi krizin ciddiyetine dikkat çekerek, mevcut durumda finansal istikrarsızlık olmadığını ve Bayrou’nun sık sık dile getirdiği mali kriz endişesinin abartılı olduğunu ifade etti.