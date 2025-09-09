https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/maduro-abdnin-amaci-uyusturucu-degil-sahip-oldugumuz-petrol-ve-dogalgaz-1099216447.html
Maduro: ABD’nin amacı uyuşturucu değil, sahip olduğumuz petrol ve doğalgaz
Venezüella lideri Maduro, ABD’nin ülkesine saldırmasının amacının uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele değil, ülkedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarına el... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği röportajda, ABD’nin bölgedeki gerilimi tırmandırmasının nedenlerini değerlendirdi.Ülkesinin, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu anımsatan Maduro, yeni çıkarma teknolojileri sayesinde bu rezervlerin daha da büyüdüğünü belirterek şunu dedi:Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın Venezüella’ya yönelik hava ve füze saldırıları düzenleme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.Maduro, ABD’nin saldırı tehdidi nedeniyle ulusal milis güçleri için seferberlik ilan etmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği röportajda, ABD’nin bölgedeki gerilimi tırmandırmasının nedenlerini değerlendirdi.
Ülkesinin, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu anımsatan Maduro, yeni çıkarma teknolojileri sayesinde bu rezervlerin daha da büyüdüğünü belirterek şunu dedi:
Dördüncü en büyük gaz rezervlerine sahibiz ve bunlar Karayipler'in her yerine dağılmış durumda. Bu yüzden gemilerini buraya gönderdiler... Muhtemelen dünyanın en büyük altın rezervlerine sahibiz. Hepsi bununla sınırlı değil! 30 milyon hektar verimli toprak, su.
Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın Venezüella’ya yönelik hava ve füze saldırıları düzenleme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.
Maduro, ABD’nin saldırı tehdidi nedeniyle ulusal milis güçleri için seferberlik ilan etmişti.