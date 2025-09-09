https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/turkiyeden-nepale-seyahat-uyarisi-1099241569.html
Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı
Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığını belirterek Türk vatandaşlarına seyahat... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T23:49+0300
2025-09-09T23:49+0300
2025-09-09T23:49+0300
türki̇ye
türkiye
nepal
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat acentesi
seyahat kısıtlaması
seyahat yasağı
seyahat uyarısı
seyahat izin belgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik riskleri nedeniyle uyarı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal’e akredite Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi istendi.Acil durumlarda Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/nepalde-politik-kriz-basbakan-istifa-etti-bakanlar-tahliye-ediliyor-genel-merkez-ates-verildi-1099223745.html
türki̇ye
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, nepal, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi
türkiye, nepal, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi
Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığını belirterek Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik riskleri nedeniyle uyarı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal’e akredite Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi istendi.
Acil durumlarda Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceği bildirildi.