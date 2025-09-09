https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/turkiyeden-nepale-seyahat-uyarisi-1099241569.html

Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığını belirterek Türk vatandaşlarına seyahat... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik riskleri nedeniyle uyarı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal’e akredite Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi istendi.Acil durumlarda Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceği bildirildi.

