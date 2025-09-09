Türkiye
Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı
Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığını belirterek Türk vatandaşlarına seyahat... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
türkiye
nepal
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat acentesi
seyahat kısıtlaması
seyahat yasağı
seyahat uyarısı
seyahat izin belgesi
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik riskleri nedeniyle uyarı yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal'e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal'e akredite Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi istendi.Acil durumlarda Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceği bildirildi.
türki̇ye
nepal
türkiye, nepal, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi
türkiye, nepal, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat acentesi, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi

Türkiye'den Nepal'e seyahat uyarısı

23:49 09.09.2025
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığını belirterek Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki güvenlik riskleri nedeniyle uyarı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal’e akredite Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi istendi.
Acil durumlarda Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceği bildirildi.
Nepal'de gerilim arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi
14:24
