https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/nepalde-politik-kriz-basbakan-istifa-etti-bakanlar-tahliye-ediliyor-genel-merkez-ates-verildi-1099223745.html

Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi

Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi

Sputnik Türkiye

Nepal’deki gerilim artarken, Başbakan Sharma Oli istifa etti. Helikopterler bakanları evlerinden tahliye ederken, protestocular iktidar partisinin genel... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T14:24+0300

2025-09-09T14:24+0300

2025-09-09T14:25+0300

dünya

nepal

protestolar

başbakan

yılsonu2025

asya & pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099223592_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_be4dd058caf9d51953b989bd0afd9066.jpg

Nepal’de hükümetin ülkedeki bazı sosyal medya platformlarını yasaklama kararı sonrası protestolar patlak verdi.Nepal Başbakanı Sharma Oli, krizin çözümü için acil bir hükümet toplantısı çağrısında bulunduktan sonra istifa etti.Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın konutları alevler içindeNepal Ordusu, protestolar sırasında bakanları ikamet ettikleri yerlerden helikopterle tahliye ediyor.Nepal Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’nın konutları, protestolar devam ederken alevler içinde kaldı.İktidar partisi genel merkezi ateşe verildiKathmandu Post’un bildirdiğine göre, Nepal’de protestocular iktidardaki Nepali Congress partisinin genel merkezini ateşe verdi.Yerel haber portalı Nepal Press’e göre, protestolar nedeniyle Kathmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı kapatıldı ve tüm uçuşlar iptal edildi.Pokhara kentinde sokağa çıkma yasağıSosyal medya yasağının yol açtığı kitlesel protestoların ardından, Nepal muhalefet partileri Başbakan Sharma Oli’nin derhal istifa etmesini talep etti.Ülkede yaşayan bir Rus vatandaşının RIA Novosti’ye verdiği bilgiye göre Katmandu'daki karışıklıklar sırasında Nepal’in Pokhara kentinde sokağa çıkma yasağı devreye girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ukraynanin-5-seyir-fuzesi-engellendi-bin-500-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi--1099222724.html

nepal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nepal, protestolar, başbakan, yılsonu2025, asya & pasifik