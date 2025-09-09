Türkiye
Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi
Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi
Nepal’deki gerilim artarken, Başbakan Sharma Oli istifa etti. Helikopterler bakanları evlerinden tahliye ederken, protestocular iktidar partisinin genel... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Nepal’de politik kriz: Başbakan istifa etti, bakanlar tahliye ediliyor, genel merkez ateş verildi

14:24 09.09.2025 (güncellendi: 14:25 09.09.2025)
Nepal'de gerilim arttı
Nepal’deki gerilim artarken, Başbakan Sharma Oli istifa etti. Helikopterler bakanları evlerinden tahliye ederken, protestocular iktidar partisinin genel merkezini ateşe verdi.
Nepal’de hükümetin ülkedeki bazı sosyal medya platformlarını yasaklama kararı sonrası protestolar patlak verdi.
Nepal Başbakanı Sharma Oli, krizin çözümü için acil bir hükümet toplantısı çağrısında bulunduktan sonra istifa etti.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın konutları alevler içinde

Nepal Ordusu, protestolar sırasında bakanları ikamet ettikleri yerlerden helikopterle tahliye ediyor.
Nepal Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’nın konutları, protestolar devam ederken alevler içinde kaldı.

İktidar partisi genel merkezi ateşe verildi

Kathmandu Post’un bildirdiğine göre, Nepal’de protestocular iktidardaki Nepali Congress partisinin genel merkezini ateşe verdi.
Yerel haber portalı Nepal Press’e göre, protestolar nedeniyle Kathmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı kapatıldı ve tüm uçuşlar iptal edildi.

Pokhara kentinde sokağa çıkma yasağı

Sosyal medya yasağının yol açtığı kitlesel protestoların ardından, Nepal muhalefet partileri Başbakan Sharma Oli’nin derhal istifa etmesini talep etti.
Ülkede yaşayan bir Rus vatandaşının RIA Novosti’ye verdiği bilgiye göre Katmandu'daki karışıklıklar sırasında Nepal’in Pokhara kentinde sokağa çıkma yasağı devreye girdi.
