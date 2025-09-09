Türkiye
Norveç’te seçimin galibi İşçi Partisi, göçmen karşıtı parti yükselişte
Norveç’te seçimin galibi İşçi Partisi, göçmen karşıtı parti yükselişte
Başbakan Jonas Gahr Store’ın İşçi Partisi liderliğindeki koalisyonu Norveç parlamento seçimlerinde çoğunluğu korurken, göçmen karşıtı İlerleme Partisi oylarını... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Norveç seçimlerinde, 169 sandalyeli parlamentoda mevcut Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisinin oluşturduğu merkez sol 89 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.İlerleme Partisi ile Muhafazakar Parti liderliğindeki merkez sağ ise 80 sandalye kazandı.4 yıl daha görev yapacakNRK, Norveç'in mevcut Başbakanı Store'un kurulacak yeni hükümetle 4 yıl daha görev yapacağının öngörüldüğünü ifade etti.Trump ve petrol etkisiStore’un İşçi Partisi birkaç ay önce eleştirileriyle karşı karşıyayken uzmanlara göre “Gümrük vergileri dahil Trump’ın yarattığı küresel kargaşa, Norveç vatandaşlarının istikrar isteğiyle birleşerek partiyi iktidarda tutmaya yaradı.”İşçi Partisi, Norveç basınında yer alan yorumlara göre ülkenin ekonomik refahının nedenlerinden olarak gösterilen petrol sondaj çalışmalarının sürmesinden yana. Bu da oylarını korumasında yardımcı olan etkenler arasında gösteriliyor.Fakat bazı koalisyon ortakları nedeniyle sondaj çalışmalarının kademeli olarak sonlanması ile petrol çalışmalarının devam etmesi konusunda ortada kalabilir.
Norveç’te seçimin galibi İşçi Partisi, göçmen karşıtı parti yükselişte

Başbakan Jonas Gahr Store’ın İşçi Partisi liderliğindeki koalisyonu Norveç parlamento seçimlerinde çoğunluğu korurken, göçmen karşıtı İlerleme Partisi oylarını yükselterek ülkenin ana muhalefet partisi oldu.
Norveç seçimlerinde, 169 sandalyeli parlamentoda mevcut Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisinin oluşturduğu merkez sol 89 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.
İlerleme Partisi ile Muhafazakar Parti liderliğindeki merkez sağ ise 80 sandalye kazandı.

4 yıl daha görev yapacak

NRK, Norveç'in mevcut Başbakanı Store'un kurulacak yeni hükümetle 4 yıl daha görev yapacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Trump ve petrol etkisi

Store’un İşçi Partisi birkaç ay önce eleştirileriyle karşı karşıyayken uzmanlara göre “Gümrük vergileri dahil Trump’ın yarattığı küresel kargaşa, Norveç vatandaşlarının istikrar isteğiyle birleşerek partiyi iktidarda tutmaya yaradı.”
İşçi Partisi, Norveç basınında yer alan yorumlara göre ülkenin ekonomik refahının nedenlerinden olarak gösterilen petrol sondaj çalışmalarının sürmesinden yana. Bu da oylarını korumasında yardımcı olan etkenler arasında gösteriliyor.
Fakat bazı koalisyon ortakları nedeniyle sondaj çalışmalarının kademeli olarak sonlanması ile petrol çalışmalarının devam etmesi konusunda ortada kalabilir.
